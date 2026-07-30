Meerut News: केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित ना रहें छात्र-छात्राएं
Meerut News: बदलते समय में विधि छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि मौलिक शोध और स्वतंत्र चिंतन की कला भी विकसित करनी होगी। ऐसा करने से ह
Meerut News: मेरठ। बदलते समय में विधि छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि मौलिक शोध और स्वतंत्र चिंतन की कला भी विकसित करनी होगी। ऐसा करने से ही छात्रों को अपने कॅरियर में नई पहचान मिलेगी और वे बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। मेरठ कॉलेज के विधि विभाग में गुरुवार को लघु शोध प्रबंध एवं शोध प्रविधि विषय पर शुरू हुई पांच दिवसीय कौशल विकास वर्कशॉप में संयोजक प्रो.एचएस राय ने यह बात कही। प्राचार्य प्रो. युद्धवीर सिंह ने कहा कि कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
लघु शोध प्रबंध केवल उपाधि प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज की समस्याओं का विधिक समाधान खोजने की विशेष प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को मौलिक सोच, विधिक नैतिकता और परिणामोन्मुखी लेखन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राचार्य ने विधि विद्यार्थियों से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आने एवं कॉलेज, न्यायालय और समाज में नेतृत्वकारी भूमिका निभाकर सकारात्मक बदलाव के वाहक बनने की अपील की। विभागाध्यक्ष प्रो.प्रवीण दुबलिश ने कहा कि वर्कशॉप में पांच दिनों तक शोध प्रस्ताव लेखन, साहित्य समीक्षा, उद्धरण शैली, डेटा विश्लेषण एवं शोध प्रबंध के अंतिम प्रारूप की तैयारी पर व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे। प्रो.कामेश्वर प्रसाद, प्रो.केके गुप्ता, डॉ. एमपी वर्मा, प्रो.आरके उपाध्याय, डॉ.संगीता उपाध्याय, अनुराग सिंह, प्रो.डीएन द्विवेदी, डॉ.द्वारिका प्रसाद, प्रो.डीआर राम, मोहम्मद दानिश, अशोक शर्मा, जितेंद्र यादव, शोधार्थी भावना, अंकित आर्या आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंPraveen Dixit
शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड न्यूज स्टोरीज
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