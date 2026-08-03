Meerut News: कमिश्नर और डीआईजी ने जानी-रोहटा क्षेत्र में कांवड़ शिविरों की व्यवस्था परखी

Meerut News: गंगनहर कांवड़ मार्ग पर प्रशासनिक अधिकारियों की पैनी नजर है। सोमवार को मंडलायुक्त मेरठ भानु भास्कर व डीआईजी कलानिधि नैथानी ने गंगनहर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा रोहटा क्षेत्र में भी निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। सोमवार को कमिश्नर भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसपी देहात अभिजीत कुमार, सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने मेरठ और गाजियाबाद की सीमा स्थित कांवड़ गंगनहर पटरी मार्ग का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचकर कांवड़ियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ सेवा शिविर में जाकर भोजन की गुणवत्ता, कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की बारिकी से जायजा लिया।

अधिकारियों ने भोला झाल पर बने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। कोई भी सूचना या जानकारी मिले पर तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना देने की बात कहीं। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से किसी भी सूरत में कोताही बरते जाने पर कार्रवाई होने से सख्त दिशा निर्देश दिए हैं।उधर, रोहटा क्षेत्र के कांवड़ पटरी मार्ग पर पहुंचे कमिश्नर भानू गोस्वामी के साथ डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कांवड़ सेवा शिविरों के साथ पुलिस की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने शिविर संचालकों से कांवड़ यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और कहा कि शिवभक्तों की सेवा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी व्यवस्थाएं सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से संचालित होती रहनी चाहिए। वहीं, डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कांवड़ पटरी मार्ग पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। अधिकारियों ने मार्ग पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों, बैरिकेडिंग, कंट्रोल प्वाइंट और ट्रैफिक प्रबंधन का भी निरीक्षण किया।