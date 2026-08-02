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Meerut News: शहर 283 कटों पर बल्लियां, पूरा शहर जाम से जूझा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने 283 डिवाइडर कट बल्लियां बंद कर दी हैं। इससे शहर में भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं। हापुड़ अड्डा 4 अगस्त से बंद रहेगा, जबकि 29 कट खुले रखे जाएंगे।

Meerut News: शहर 283 कटों पर बल्लियां, पूरा शहर जाम से जूझा

Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने जिले में कांवड़ मार्ग पर बने 283 डिवाइडर कट बल्लियां लगाकर बंद कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर आवश्यकता के अनुसार अन्य कट भी बंद किए जाएंगे। वहीं कांवड़ यात्रा की ट्रैफिक व्यवस्था लागू होते ही शनिवार को मेरठ शहर भीषण जाम की चपेट में आ गया। कांवड़ मार्ग पर डिवाइडर के कट बंद किए जाने से शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गईं। सुबह से शुरू हुआ जाम दोपहर तक विकराल हो गया और स्कूलों की छुट्टी के समय हालात पूरी तरह बेकाबू नजर आए। कई स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस को राहत देने के लिए अस्थायी रूप से डिवाइडर कट खोलने पड़े, जिसके बाद कहीं-कहीं यातायात सामान्य हो सका। सबसे अधिक परेशानी बेगमपुल, जीरो माइल, टैंक चौराहा, चिराग चौराहा और सोहराबगेट बस अड्डे के आसपास देखने को मिली। घंटों जाम में फंसे स्कूली बच्चे बसों और वैन में परेशान हो गए, जबकि बुजुर्ग, मरीज और आम राहगीरों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोहराबगेट बस अड्डे के पास लगे जाम में कई एंबुलेंस भी फंस गईं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई। कांवड़ यात्रा के लिए इस बार भी सड़कों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक ओर कांवड़ियों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है, जबकि दूसरी ओर सामान्य वाहनों के लिए दो-तरफ यातायात संचालित किया जा रहा है.

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बेगमपुल से टैंक चौराहे तक रेंगता रहा ट्रैफिक

बेगमपुल, जीरो माइल, टैंक चौराहा और चिराग चौराहा समेत कई प्रमुख मार्गों पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतार लग गई। दोपहर बाद स्कूलों की छुट्टी के समय स्थिति और बिगड़ गई। कई वाहन जाम में फंसकर बंद हो गए, जिससे यातायात और प्रभावित हुआ। शाम के समय पुलिस ने कई स्थानों पर डिवाइडर कट खोलकर ट्रैफिक का दबाव कम करने का प्रयास किया.

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चार अगस्त की रात से हापुड़ अड्डा रहेगा बंद

चार अगस्त की रात से कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर हापुड़ अड्डा पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। तेजगढ़ी की ओर जाने वाले वाहन हापुड़ रोड से हापुड़ चुंगी, पीवीएस रोड होते हुए तेजगढ़ी चौराहे तक पहुंच सकेंगे। वहीं गढ़ रोड की ओर से आने वाले वाहनों को तेजगढ़ी चौराहे से पीवीएस रोड, हापुड़ चुंगी और हापुड़ रोड होते हुए शहर में प्रवेश कराया जाएगा। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

29 कट रहेंगे चालू, इन्हीं से होगा आवागमन

व्यापक प्रतिबंधों के बीच आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में 29 कट खुले रखने का निर्णय लिया गया है। इन्हीं स्थानों से वाहनों की नियंत्रित आवाजाही कराई जाएगी। इन कटों और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जिससे यातायात का दबाव नियंत्रित रहे और कांवड़ मार्ग पर किसी प्रकार का व्यवधान न हो। ट्रैफिक पुलिस लगातार इन कटों की निगरानी करेगी और आवश्यकता पड़ने पर वायरलेस नेटवर्क के जरिए तत्काल रूट डायवर्ट किया जाएगा.

देर रात कुछ कटों से हटीं बल्लियां

जाम की शिकायतों और मौके की स्थिति का आकलन करने के बाद प्रशासन ने देर शाम कुछ स्थानों पर बंद कटों से बल्लियां हटा दी हैं। देर रात पुलिस और संबंधित विभाग की टीमों ने कांवड़ मार्ग के कुछ चयनित कटों पर लगी बल्लियां हटाईं, ताकि स्थानीय यातायात का दबाव कम किया जा सके.

वर्जन

कांवड़ रूट पर 283 कट बंद किए गए हैं। व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस की प्राथमिकता है कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए.

- राजेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान कितने डिवाइडर कट बंद किए गए हैं?
कांवड़ यात्रा के दौरान 283 डिवाइडर कट बंद किए गए हैं।
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