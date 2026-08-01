Meerut News: दो वीडियो वायरल : सड़क पर तड़प रही थी अनुष्का, दम तोड़ चुका था आदित्य

Meerut News: कंकरखेड़ा की डिफेंस कॉलोनी में आदित्य ने अनुष्का को गोली मारी और खुद भी सुसाइड कर लिया। घटना की दो वीडियो सामने आई हैं, जिसमें अनुष्का सड़क पर तड़पती दिख रही है। अनुष्का अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है।

Meerut News: कंकरखेड़ा की डिफेंस कॉलोनी में तीन दिन पहले आदित्य ने प्रेमिका अनुष्का को गोली मारी थी और खुद सुसाइड कर लिया था। घटना की दो वीडियो अब सामने आई है। एक वीडियो पास के मकान की छत से बनाई गई, जिसमें गोलीबारी के बाद अनुष्का सड़क पर पड़ी तड़पती दिख रही है, जबकि आदित्य मृत पड़ा है। दूसरी वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे की है। इसमें दिख रहा है कि आदित्य ने अनुष्का को गोली मारी और इसके बाद अपने पेट में भी एक गोली मारी। आदित्य ने जमीन पर गिरने के बाद दोबारा पिस्टल उठाकर खुद को गोली मारी और जान दी। दूसरी ओर, अस्पताल में भर्ती अनुष्का की हालत में सुधार है और उसे होश आया है। अनुष्का अब इशारों से बात कर रही है。

अनुष्का की चिकित्सा स्थिति अनुष्का को वारदात के बाद सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अनुष्का के पेट में दो गोली लगी थी और ऑपरेशन कर दोनों गोली बाहर निकाली गई थी। एक गोली अनुष्का के सिर में फंसी हुई है। इसी गोली को निकालने के लिए डॉक्टरों की टीम ने गुरुवार और शुक्रवार को मीटिंग की। पूरी मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे और बाकी रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। फिलहाल सिर का ऑपरेशन नहीं किया गया है। दूसरी ओर, शुक्रवार को अनुष्का को होश आया है और वह इशारे में बातचीत का जवाब दे रही है। हालांकि डॉक्टरों ने अभी पुलिस को बयान लेने की अनुमति नहीं दी है और बताया है कि अनुष्का की बोलने की हालत नहीं हैं। इसके अलावा पुलिस ने आदित्य के परिजनों से भी पूछताछ की है।

घटनास्थल का वीडियो वायरल आदित्य ने डिफेंस एन्क्लेव कॉलोनी में जिस जगह अनुष्का को गोली मारी, वहां एक मकान से किसी ने घटना का वीडियो बनाया था। वीडियो में अनुष्का सड़क पर पड़ी तड़पती दिख रही है, जबकि आदित्य की मृत्यु होना दिख रहा है। वहीं से स्कूटी से गुजर ही एक महिला और युवती ने वाहन रोककर पुलिस को कॉल किया और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। करीब 35 सेकेंड का यह वीडियो अब सामने आया है।

सीसीटीवी में दिखा, आदित्य ने खुद को मारी थी गोली पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें दिख रहा है कि आदित्य और अनुष्का अपने-अपने वाहन पर आए थे। बातचीत के बाद आदित्य ने अनुष्का को गोली मारी। अनुष्का नीचे लहूलुहान होकर गिर गई। इसके बाद आदित्य ने खुद को एक गोली मारी थी। पिस्टल सड़क पर गिर गई और आदित्य भी वहीं गिर पड़ा। इसके बाद जब आदित्य की सांसों की डोर नहीं टूटी तो उसने कांपते हाथों से दोबारा पिस्टल उठाई और खुद को गोली मार ली。