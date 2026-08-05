Meerut News: संदिग्ध हालत में युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Meerut News: दिल्ली-दून हाईवे पर मटौर के सामने एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी जिससे वह घायल हो गया। एंबुलेंस ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने खुद को ठीक बताते हुए उतर गया। बाद में घर पर उसकी तबियत बिगड़ गई और मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचित किए बिना अंतिम संस्कार कर दिया।
Meerut News: दिल्ली-दून हाईवे पर मटौर के सामने मंगलवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस घायल को लेकर सीएचसी रवाना हुई, लेकिन घायल युवक एंबुलेस यह कहते हुए उतर गया कि उसकी हालत ठीक है। देरशाम घर पर नहाने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मटौर गांव निवासी 38 वर्षीय कल्लू मंगलवार शाम घर जाने के लिए सड़क पार कर रहा था। इस दौरान दौराला की ओर से आए अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को अस्पताल भिजवाने के लिए मौके पर एकत्र लोगों ने एंबुलेंस को बुला लिया।
मौके पर पहुंची एंबुलेंस घायल को लेकर अस्पताल जा रही थी। इसी बीच सिवाया टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर युवक एंबुलेंस से यह कहते हुए उतर गया कि उसकी तबियत ठीक है। देर शाम घर पहुंचा युवक मां सावित्री से नहाने की बात कहते हुए चला गया। नहाने के दौरान उसकी हालत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पत्नी के छोड़कर जाने के बाद और पिता के मौत के चलते वह मां के साथ रहता था। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।