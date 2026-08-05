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Meerut News: संदिग्ध हालत में युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: दिल्ली-दून हाईवे पर मटौर में मंगलवार शाम को एक युवक अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। एंबुलेंस ने उसे अस्पताल पहुँचाया, लेकिन युवक अपनी हालत ठीक बताकर उतर गया। शाम को नहाते समय उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचित किए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

Meerut News: संदिग्ध हालत में युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Meerut News: दिल्ली-दून हाईवे पर मटौर के सामने मंगलवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस घायल को लेकर सीएचसी रवाना हुई, लेकिन घायल युवक एंबुलेस यह कहते हुए उतर गया कि उसकी हालत ठीक है। देरशाम घर पर नहाने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मटौर गांव निवासी 38 वर्षीय कल्लू मंगलवार शाम घर जाने के लिए सड़क पार कर रहा था। इस दौरान दौराला की ओर से आए अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को अस्पताल भिजवाने के लिए मौके पर एकत्र लोगों ने एंबुलेंस को बुला लिया।

मौके पर पहुंची एंबुलेंस घायल को लेकर अस्पताल जा रही थी। इसी बीच सिवाया टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर युवक एंबुलेंस से यह कहते हुए उतर गया कि उसकी तबियत ठीक है। देर शाम घर पहुंचा युवक मां सावित्री से नहाने की बात कहते हुए चला गया। नहाने के दौरान उसकी हालत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पत्नी के छोड़कर जाने के बाद और पिता के मौत के चलते वह मां के साथ रहता था। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं आया है।

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