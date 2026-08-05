Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

जानी थाना पुलिस ने बहरामपुर नंदपुरा के जंगलों में गोकशी के मामले में एक ईनामी बदमाश दिलशाद को गिरफ्तार किया। दिलशाद पर 25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ा और न्यायालय में पेश किया। इससे पहले गोकशी के मामले में अन्य चार बदमाश भी गिरफ्तार किए गए थे।

मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

जानी थाना पुलिस ने बहरामपुर नंदपुरा के जंगलों में हुई गोकशी की घटना में शामिल व पच्चीस हजार के ईनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बहरामपुर नंदपुरा के जंगल में चार मई को एक बड़ी गोकशी की घटना को गोकशों ने अंजाम दिया था।घटना में शामिल चार बदमाशो नौशाद, शाहबाज़, रिहान व इकराम को पुलिस ने टिमकिया कोठी के पास से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस को गिरफ्तार बदमाशों ने बताया कि वह गोकशी की घटना को अंजाम देकर दिलशाद पुत्र सलीम निवासी बली बागपत हाल पता अशोक विहार बाबू होटल के पीछे चांद मस्जिद के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गोमांस बेचना बताया था।

घटना के बाद से दिलशाद फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पर न्यायालय से पच्चीस हजार का इनाम घोषित कराया था। मंगलवार रात दिलशाद को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टिमकिया कोठी के पास से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Meerut Latest News Meerut News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।