Meerut News: 5वीं विनेक्स जेवलिन चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दम
Meerut News: जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा 5वीं विनेक्स जेवलिन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, और मोदीनगर के 82 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन निधि सिंह ने किया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि करनी होगी।
Meerut News: जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से सोमवार को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक दिवसीय 5वीं विनेक्स जेवलिन चैंपियनशिप हुई। इसमें मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, मोदीनगर सहित विभिन्न जिलों के 82 से अधिक बालक-बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन की सदस्य एवं 2006 दोहा एशियन गेम्स की अंतरराष्ट्रीय एथलीट निधि सिंह ने किया। इस दौरान तकनीकी टीम में विक्रम, प्रगति, आकाश, अनिकेत, फहीम, सचिन, आशू कुमार, सुमित कुमार, कुलदीप, कोच गौरव त्यागी ने प्रतियोगिता का संचालन किया। जिला एथलेटिक्स संघ के अनु कुमार ने बताया कि सभी आयु वर्गों में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 7 अगस्त को प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होने वाली राज्य स्तरीय जेवलिन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपने यूआईडी के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टि करनी होगी। प्रतियोगिता के समापन पर जिला एथलेटिक्स संघ सदस्य धर्मेंद्र कुमार, कृष्ण पाल ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए。
ये रहे विजेता
बालक 12 वर्ष बॉल थ्रो: शिव प्रथम, जेम्स द्वितीय, राघव सिंह तृतीय।
बालक 14 वर्ष भाला फेंक : वंश यादव प्रथम, आरव मोतला द्वितीय, अभयजीत सिंह तृतीय।
बालक 18 वर्ष भाला फेंक : शिवम प्रथम, रिहान द्वितीय, जयंत ग्रेवाल तृतीय।
बालक 16 वर्ष भाला फेंक : आदित्य सिंह प्रथम, गौरव द्वितीय, रजत कुमार तृतीय।
बालक 20 वर्ष भाला फेंक : मोहम्मद जुबेर प्रथम, पारस द्वितीय, पुष्कर चौधरी तृतीय।
पुरुष वर्ग : किरत कुमार पालीवाल प्रथम।
बालिका 12 वर्ष बॉल थ्रो : अनुभूति सिंह प्रथम।
बालिका 14 वर्ष भाला फेंक: पूर्णिमा सिंह प्रथम।
बालिका 16 वर्ष भाला फेंक : राधिका प्रथम, जान्हवी द्वितीय, अस्मि यादव तृतीय।
बालिका 18 वर्ष भाला फेंक : श्रेया शर्मा प्रथम।
बालिका 20 वर्ष भाला फेंक : किट्टू प्रथम, पायल द्वितीय।
महिला वर्ग : खुशी गौर ने प्रथम स्थान हासिल किया।
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लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
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राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।
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