Meerut News: बेगमपुल व्यापार संघ में पारदर्शिता, सभी करें अनुसरण : अरुण वशिष्ठ
Meerut News: बेगमपुल व्यापार संघ का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें वरिष्ठ सदस्यों का योगदान और मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अरुण वशिष्ठ ने संघ की पारदर्शिता की सराहना की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ परिवारिक मिलन का आयोजन भी किया गया।
Meerut News: बेगमपुल व्यापार संघ का बुधवार को 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में व्यापार संघ के संस्थापक एवं वरिष्ठ सदस्यों के योगदान पर चर्चा की। वरिष्ठ सदस्यों के साथ ही समारोह में मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अरुण वशिष्ठ ने कहा कि संयुक्त व्यापार संघ का जनक भी बेगमपुल व्यापार संघ ही है। बेगमपुल व्यापार संघ ने ही दिवाली की सजावट की शुरुआत की। बेगमपुल व्यापार संघ में पारदर्शिता है। इसका अनुसरण सभी व्यापारिक संगठनों को करना चाहिए। बेगमपुल व्यापार संघ अध्यक्ष सुधा सेठ एवं महामंत्री पुनीत शर्मा ने अतिथि का स्वागत किया। संचालन रीना सिंघल एवं सुधा सेठ ने किया।
मुख्य अतिथि अरुण वशिष्ठ ने सर्वप्रथम व्यापार संघ की स्थापना करने वाले बेगमपुल बाजार के पूर्वज वरिष्ठ सदस्यों राजगुरु, रघुवीर शरण रस्तोगी, मन मोहन कपूर, लछो गुरु, भगवत प्रसाद शर्मा, श्याम बाबू शर्मा, ओपी वर्मा, अजीत जैन आदि को नमन किया। कायक्रम में अबीर एवं मान्विक की प्रस्तुति, मांसवि बंसल के डांस ने सभी का मन मोह लिया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में ही पारिवारिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इसमें बाजार के व्यापारियों के बच्चों प्रियल गुप्ता एवं शौर्य गुप्ता ने 12वीं और 10वीं कक्षा में 90 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त किये, उन्हें व्यापार संघ की ओर से पुरस्कृत किया गया। बिटिया कृषवी माहेश्वरी की परफॉर्मेंस ने सभी उत्साहित किया। कार्यक्रम में संरक्षक अनिल मित्तल, रतन सहगल, महेंद्र सचदेवा, अशोक माहेश्वरी, राजेश सिंघल, राकेश कुमार गोयल, सुरेंद्र शर्मा, नीरज कौशिक, राजीव सिंघल, अरुण रस्तोगी, अतुल बंसल, गौरव गुप्ता, राजीव कपूर, दीपक, संदीप ,गौरव, सौरभ, करण, डॉक्टर वेदांत, भास्कर सिसोदिया रहे। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष एवं महामंत्री ने अतिथियों एवं आगंतुकों का आभार जताया।
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शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
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कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
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विशेषज्ञता
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