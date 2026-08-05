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Meerut News: कक्केपुर गांव के जंगल से 2780 मीटर बिजली का तार चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: सरूरपुर के कक्केपुर गांव के जंगल में बदमाशों ने एक बार फिर बिजली लाइन को निशाना बनाते हुए 13 पोल से करीब 2780 मीटर एल्यूमिनियम का तार चोरी कर लिया। 2

Meerut News: कक्केपुर गांव के जंगल से 2780 मीटर बिजली का तार चोरी

Meerut News: सरूरपुर के कक्केपुर गांव के जंगल में बदमाशों ने एक बार फिर बिजली लाइन को निशाना बनाते हुए 13 पोल से करीब 2780 मीटर एल्यूमिनियम का तार चोरी कर लिया। 25 दिन के भीतर इसी स्थान पर तार चोरी की यह दूसरी घटना हुई है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से पुलिस के रात्रि गश्त और अपराध नियंत्रण व्यवस्था पर विभिन्न सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी ओर तार चोरी होने से के बाद जंगल की बिजली गुल हो गई। बिजली विभाग के जई सरदार सिंह के अनुसार मंगलवार देर रात कुलदीप त्यागी के नलकूप से निरंजन पुत्र तुलसी के नलकूप तक जाने वाली बिजली लाइन पर बदमाशों ने धावा बोला।

अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने 13 बिजली के पोल से करीब 2780 मीटर तार काट लिया। चोरी किए गए तार की कीमत लगभग 84 हजार रुपये से अधिक उन्होंने बताई। उन्होंने सरूरपुर थाने में घटना की तहरीर दी है। बता दें, कि अब से भी कक्केपुर के इसी जंगल में 10 जुलाई की रात में भी बदमाशों ने 12 बिजली के पोल से करीब 1800 मीटर तार चोरी कर लिया था। जिसका मुकदमा भी सरूपुर थाने मे दर्ज है। पुलिस ने जल्द घटना के खुलासे का दावा किया था, लेकिन अभी तक न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी और न ही चोरी गया तार बरामद हुआ है। पहली घटना के बाद कार्रवाई नहीं होने से बदमाशों होसले बढ़े और उन्होंने फिर से घटना केा अंजाम दे डाला।

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