दुकानदार पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, मुकदमा दर्ज
मवाना नगर में एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुकानदार द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी का दावा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।
मवाना नगर में एक 12 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर क्षेत्र में किराये पर रहने वाली महिला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी को दुकानदार मुनिश्वर बंसल ने अपनी दुकान में अनुचित तरीके से छूने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं रास्ते से आने-जाने के दौरान अश्लील इशारे करता है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी ब्रह्म कुमार त्रिपाठी का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।