Meerut News: 11वीं की छात्रा को खेत में खींचा, तीन घंटे बाद बरामद
Meerut News: परतापुर के एक गांव में 11वीं की छात्रा को युवक ने खेत में बंधक बना लिया और रेप का प्रयास किया। छात्रा की खोज में पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और तीन घंटे बाद छात्रा को बरामद कर लिया। आरोपी फरार हो गया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
Meerut News: परतापुर के एक गांव में दिन निकलते ही सनसनीखेज वारदात हुई। स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा को गांव के ही युवक ने घास की गठरी उठाने के बहाने रोका और खेत में खींच ले गया। आरोपी ने उसे बंधक बना लिया और रेप का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों से खुद को घिरता देख आरोपी छात्रा को धमकी देते हुए भाग निकला। फिल्मी स्टाइल में हुई इस घटना में घंटों तक जब छात्रा का पता नहीं चला तो ड्रोन से खेतों में उसकी तलाश की गई। करीब तीन घंटे बाद उसे बरामद कर लिया गया। परतापुर के एक गांव निवासी 16 वर्षीय छात्रा मोहिउद्दीनपुर स्थित एक इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे वह अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से स्कूल जा रही थी। स्कूल से करीब 200 मीटर पहले काजमाबाद गून गांव के पास गौरव नाम के युवक ने छात्राओं को रोका और अपने खेत से घास की गठरी उठाने में मदद मांगी। दो छात्राओं ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने 11वीं की छात्रा से कहा तो वह मान गई। आरोपी ने छात्रा को ईंख के खेत से आगे चलने को कहा। शक होने पर उसने विरोध किया तो आरोपी ने छात्रा को जबरदस्ती बंधक बनाते हुए खेत में खींचकर ले गया। छात्रा की साइकिल वहीं रास्ते पर ही गिर गई। सहेलियों ने हल्ला मचाया और खेतों में काम कर रहे लोगों से मदद मांगी। इस दौरान पुलिस को भी बुला लिया गया। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले भी मौके पर पहुंचे। छात्रा की तलाश में पुलिस और ग्रामीणों ने कांबिंग शुरू की। वहीं खुद को घिरता देख आरोपी ने छात्रा को हत्या की धमकी दी और अपने साथ खेतों में अंदर काफी दूर तक ले गया। पुलिस ने खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ाकर उसकी तलाश शुरू की। करीब तीन घंटे बाद छात्रा बदहवास हालत में करीब बरामद हुई। उसके कपड़े कीचड़ में सने थे। हालांकि आरोपी फरार हो चुका था। आरोपी की पहचान छात्रा के ही गांव निवासी गौरव जाट के रूप में हुई है। घटना को लेकर गांव में माहौल गरमाया हुआ है।
छात्रा के बयान कराए, मेडिकल को भेजा
पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज कर लिए हैं। छात्रा ने पूरा घटनाक्रम बताया और कहा कि जब ग्रामीणों ने घेरा तो आरोपी गौरव ने उसे हत्या की धमकी देकर बंधक बनाए रखा। इसके बाद खेतों में अंदर तक लेकर चलता रहा। आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास किया। इसके बाद एसपी सिटी ने खुद छात्रा से बातचीत की और बाद में उसे मेडिकल के लिए भिजवाया।
आरोपी पर मुकदमा, रात तक नहीं लगा सुराग
छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गौरव पर पॉक्सो, छेड़छाड़, अपहरण और बंधक बनाने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी की तलाश में उसके घर और बाकी जगहों पर दबिश दी गई, लेकिन वह हाथ नहीं आया। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस की एक टीम को लगाया गया है।
स्कूल टाइम में पुलिस गश्त की मांग
राष्ट्रीय लोकदल के जिला उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी अर्जुन ढिंढाला, सपा नेता सम्राट मलिक भी मौके पर पहुंचे। दोनों ने परिजनों और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षक भी मौके पर पहुंच गए। इन लोगों ने एसपी सिटी से स्कूल खुलने और छुट्टी के समय कॉलेज के बाहर नियमित पुलिस गश्त कराने की मांग की।
वर्जन
स्कूल जा रही छात्रा को गौरव नाम के युवक ने बहाने से रोका और इसके बाद खेतों में खींचकर ले गया। छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है।
विनायक गोपाल भोसले, एसपी सिटी मेरठ
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।