Meerut News: 11वीं की छात्रा को खेत में खींचा, तीन घंटे बाद बरामद

Meerut News: परतापुर के एक गांव में दिन निकलते ही सनसनीखेज वारदात हुई। स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा को गांव के ही युवक ने घास की गठरी उठाने के बहाने रोका और खेत में खींच ले गया। आरोपी ने उसे बंधक बना लिया और रेप का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों से खुद को घिरता देख आरोपी छात्रा को धमकी देते हुए भाग निकला। फिल्मी स्टाइल में हुई इस घटना में घंटों तक जब छात्रा का पता नहीं चला तो ड्रोन से खेतों में उसकी तलाश की गई। करीब तीन घंटे बाद उसे बरामद कर लिया गया। परतापुर के एक गांव निवासी 16 वर्षीय छात्रा मोहिउद्दीनपुर स्थित एक इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे वह अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से स्कूल जा रही थी। स्कूल से करीब 200 मीटर पहले काजमाबाद गून गांव के पास गौरव नाम के युवक ने छात्राओं को रोका और अपने खेत से घास की गठरी उठाने में मदद मांगी। दो छात्राओं ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने 11वीं की छात्रा से कहा तो वह मान गई। आरोपी ने छात्रा को ईंख के खेत से आगे चलने को कहा। शक होने पर उसने विरोध किया तो आरोपी ने छात्रा को जबरदस्ती बंधक बनाते हुए खेत में खींचकर ले गया। छात्रा की साइकिल वहीं रास्ते पर ही गिर गई। सहेलियों ने हल्ला मचाया और खेतों में काम कर रहे लोगों से मदद मांगी। इस दौरान पुलिस को भी बुला लिया गया। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले भी मौके पर पहुंचे। छात्रा की तलाश में पुलिस और ग्रामीणों ने कांबिंग शुरू की। वहीं खुद को घिरता देख आरोपी ने छात्रा को हत्या की धमकी दी और अपने साथ खेतों में अंदर काफी दूर तक ले गया। पुलिस ने खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ाकर उसकी तलाश शुरू की। करीब तीन घंटे बाद छात्रा बदहवास हालत में करीब बरामद हुई। उसके कपड़े कीचड़ में सने थे। हालांकि आरोपी फरार हो चुका था। आरोपी की पहचान छात्रा के ही गांव निवासी गौरव जाट के रूप में हुई है। घटना को लेकर गांव में माहौल गरमाया हुआ है।