Meerut Blue Drum Case: 'तुम दोनों ने ही की सौरभ की हत्या', जज ने मुस्कान और साहिल को बताया दोषी
Meerut Blue Drum Case: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज ने मुस्कान और साहिल से कहा, सजा पर अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। हालांकि, सौरभ के परिजनों ने कहा, फांसी से कम सजा मंजूर नहीं है।
मेरठ के सनसनीखेज नीले ड्रम मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला मुख्य आरोपी हैं।
Meerut Blue Drum Case: मेरठ के खौफनाक 'नीला ड्रम केस' सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज जिला जज की अदालत ने आरोपी मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया। जिला जज अरविंद मिश्रा ने दोनों को दोषी करार देते हुए 15 दिन बाद सजा सुनाने का ऐलान किया है। इस दौरान सौरभ की मां और उसका परिवार अदालत में मौजूद रहे। पिछले 13 महीनों से चल रही लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कुल 126 पेशियां हुईं और अभियोजन पक्ष की ओर से 22 अहम गवाह अदालत में पेश किए गए। इस मामले की अंतिम बहस 17 सितंबर को पूरी हो चुकी थी।
Meerut Blue Drum Case Live: सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है-जज
मेरठ के सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। मुस्कान और साहिल को दोषी पाया गया है। सजा अगली सुनवाई में 15 दिन बाद सुनाई जाएगी। जिला जज अरविंद मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा, "सभ्य समाज में ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है।"
Blue Drum Case Live: मुस्कान और साहिल को कोर्ट ने क्यों दिया 15 दिन का वक्त?
मेरठ की जिला कोर्ट ने सौरभ हत्याकांड में साहिल और मुस्कान को दोषी तो करार दिया, लेकिन सजा सुनाने का समय 15 दिन बाद दिया है। असल में कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को यह बताने के लिए 15 दिन दिए हैं कि उन्हें सजा कम क्यों मिले।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज ने मुस्कान और साहिल से कहा, "सजा पर अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।" हालांकि, सौरभ के परिजनों ने कहा, फांसी से कम सजा मंजूर नहीं है।
Meerut Blue Drum Case Live: मुस्कान और साहिल हत्यारे करार
मेरठ के नीले ड्रम केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी करार। जिला जज ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया।
जज ने कहा, "सारे साक्ष्य आरोप साबित करते हैं कि तुम दोनों ने मिलकर की सौरभ की हत्या की। 15 दिन बाद मिलेगी सजा।"
Blue Drum Case Live: अब तक नहीं आया अदालत को कोई फैसला
मेरठ के ब्लू ड्रम केस पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है। शुरुआत में खबर थी कि शाम 4 बजे जिला जज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन अब तक अदालत ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। लेटेस्ट अपडेट यही है कि सौरभ की मां और उसका भाई परिवार समेत कोर्ट रूम में मौजूद हैं। जबकि आरोपी मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन पेश किया गया है।
Meerut Blue Drum Case Live: फांसी, उम्रकैद या बरी?
बस कुछ ही देर में मेरठ के नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड मामले पर निचली अदालत का फैसला आने वाला है। आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, जबकि मृतक सौरभ की मां, उसका भाई और परिवार के बाकी लोग कोर्ट रूम में मौजूद हैं।
कोर्ट पहले यह तय करेगा कि मुस्कान और साहिल सौरभ की हत्या के दोषी हैं या नहीं। इसके बाद सजा पर बहस होगी। अब देखना होगा कि दोनों आरोपियों को फांसी होती है या उम्रकैद या फिर दोनों बरी होते हैं।
Blue Drum Case Live: मुस्कान और साहिल की तरफ से क्या दी गईं दलील?
मेरठ के सौरभ हत्याकांड में अभियोजन पक्ष ने परिस्थिति से जुड़े अहम सुरागों और 22 गवाहों के हवाले से आरोपी मुस्कान और साहिल के लिए मौत की सजा की मांग की है। लेकिन बचाव पक्ष ने अभियोजन की कहानी पर सवाल उठाए।
बचाव पक्ष का कहना है कि हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, यानी कोई ऐसा सबूत या गवाह नहीं है, जिसने हत्या होते हुए देखी हो। परिस्थिति से जुड़े साक्ष्यों की कड़ी को निर्णायक नहीं माना जा सकता।
बचाव पक्ष ने बरामदगी और जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। साथ ही दोनों आरोपियों की भूमिका को अलग-अलग देखने की मांग की गई।
Meerut Blue Drum Case Live: 'मुस्कान की बेटी से हमारा कोई मतलब नहीं'
सौरभ हत्याकांड मामले में सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट पहुंची उसकी मां रेणु देवी ने मांग की कि आरोपी मुस्कान और साहिल दोनों को मौत की सजा दी जाए। वहीं मुस्कान की नवजात बच्ची के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "वो बच्ची साहिल की है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है।"
Meerut Blue Drum Case Live: कोर्ट पहुंची सौरभ की मां और परिवार
मेरठ के सनसनीखेज और खौफनाक नीले ड्रम केस में अब से कुछ ही देर में जिला अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। कोर्ट यह तय करेगी कि मुस्कान और उसका आशिक साहिल सौरभ रस्तोगी हत्याकांड में दोषी हैं या नहीं। फैसला सुनने के लिए सौरभ की मां और उसका परिवार कोर्ट में पहुंच चुका है।
Blue Drum Case Live: जेल में मुस्कान की पूजा-पाठ को सौरभ की मां ने बताया 'ढोंग'
सौरभ की मां रेणु देवी ने मुस्कान के जेल में पूजा-पाठ करने को एक ढोंग बताया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह सब उसका ढोंग है। यहां घर में तो उसने आज तक एक बार भी दिया-बत्ती नहीं जलाई।"
दरअसल ऐसे खबरें हैं कि जेल में मुस्कान काफी पूजा-पाठ कर रहे हैं। वह संदरकांड का पाठ कर रही है। जबकि उसका प्रेमी और सह-आरोपी साहिल अब जेल के बाकी कैदियों से बातचीत बंद कर ज्यादातर चुप ही रहता है।
Blue Drum Case Live: सौरभ की मां का मुस्कान से सिर्फ एक ही सवाल
सौरभ रस्तोगी की मां रेणु देवी मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गईं, जब उनसे पूछा गया कि अगर आपका आमना-सामना मुस्कान से होगा तो आप क्या करेंगी?
इस सवाल पर उन्होंने कहा वह उससे सिर्फ इतना पूछेंगी कि उसने उनके बेटे को क्यों मारा। उन्होंने कहा, "मैं उससे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि तूने मेरे बेटे को मारा क्यों। उसे छोड़ देती, अलग हो जाती, लेकिन इस तरह से मारने की क्या जारूरत था।"
उन्होंने आगे कहा, "तलाक का केस तो चल ही रहा था। मुस्कान के मां-बाप एक बार भी हमारे पास आए। हमसे कहते कि आपका लड़का नहीं छोड़ रहा है उसे, तो हम कुछ करते। चाहे भीख मंगते, उसे (मुस्कान) पैसे देते, लेकिन हम अलग करवाते उन्हें।"
Meerut Blue Drum Case Live: 'वो 50,000 रुपए देता था, फिर भी मार दिया'
मंगलवार को मेरठ की एक जिला अदालत के बाहर अफरा-तफरी का माहौल छा गया, जब सौरभ राजपूत की मां "नीले ड्रम" हत्याकांड के आरोपियों का सामना करते हुए फूट-फूट कर रो पड़ीं। रेणु देवी रोते हुए बोलीं, "वो 50,000 रुपए देता था, फिर भी मार दिया", जब आरोपियों, राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके कथित प्रेमी साहिल शुक्ला को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया।
पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी राजपूत की हत्या 4 मार्च, 2025 को हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें चाकू मारकर, शव के टुकड़े-टुकड़े करके सीमेंट से भरे नीले ड्रम में बंद कर दिया था। आज शाम 4 बजे अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
Blue Drum Case Live: आगरा का बाथरूम दफन मामला
मेरठ के नीले ड्रम केस के बाद 2026 में आगरा से सामने आए एक मामले में एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफनाने का आरोप लगा। रिपोर्टों के अनुसार, शव के ऊपर सीमेंट का फर्श डाल दिया गया और करीब 46 दिन बाद मामले का खुलासा हुआ।
महिला पर पति की हत्या का आरोप लगा। शव को घर के बाथरूम में दफनाने की बात सामने आई। सबूत छिपाने के लिए उसने सीमेंट से फर्श को पक्का कर दिया।
कई दिन बाद पुलिस ने फर्श तुड़वाकर शव बरामद किया। इस मामले को भी मेरठ के ब्लू ड्रम और नालासोपारा के मामलों से जोड़ा गया, क्योंकि तीनों केस में ही घर में शव छिपाए गए थे।
Muskan Case Live: ब्लू ड्रम केस के बाद नालासोपारा का “दृश्यम” जैसा मामला
मेरठ के नीले ड्रम और इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद जुलाई 2025 में महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा में विजय चौहान की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार, विजय की पत्नी चमन देवी और उसके कथित प्रेमी मोनू शर्मा ने हत्या के बाद शव को घर के अंदर लगभग चार फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया और ऊपर फर्श या टाइल्स लगवा दीं।
पुलिस के अनुसार, विजय चौहान नालासोपारा के गंगनीपाड़ा इलाके में रहता था। पुलिस को शक था कि उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने हत्या की।
शव को घर में ही दफनाने की कोशिश की गई। ऊपर से फर्श या नई टाइल्स लगाकर जगह छिपाने का आरोप है। पुलिस ने खुदाई कर शव बरामद किया।
चमन देवी और मोनू शर्मा को पुलिस ने आरोपी बनाया। दोनों के बयानों में हत्या के तरीके को लेकर अंतर सामने आया: पत्नी ने कथित तौर पर जहर देने की बात कही, जबकि प्रेमी ने गला घोंटने की बात कही। इस तरह इस मामले का खुलासा हुआ।
Blue Drum Case Live: मुस्कान की बच्ची का पिता कौन?
मुस्कान के जेल में बच्ची को जन्म देने के बाद इस सवाल पर सार्वजनिक रूप से कई अटकलें लगाई गईं, लेकिन आधिकारिक रूप से बच्चे के पिता की निर्णायक पुष्टि नहीं हुई है। सौरभ के परिवार ने डीएनए जांच की मांग की थी, लेकिन किसी सार्वजनिक आधिकारिक रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता कि बच्ची सौरभ की है या साहिल की।
Muskan Case Live: जेल में मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म
मुस्कान रस्तोगी जेल में गर्भवती नहीं हुई थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, जेल में रेगुलर मेडिकल जांच के दौरान अप्रैल 2025 में उसकी गर्भावस्था सामने आई थी। यानी वह गिरफ्तारी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी; जेल में उसकी प्रेग्नेंसी की पुष्टि हुई। मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी गर्भावस्था की पुष्टि की थी।
दरअसल मुस्कान और साहिल को मार्च 2025 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जेल में मेडिकल जांच के दौरान मुस्कान के गर्भवती होने का शक हुआ। इसके बाद प्रेग्नेंसी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराया गया।
अप्रैल 2025 में गर्भावस्था की पुष्टि की गई। कुछ रिपोर्टों में उस समय गर्भावस्था करीब एक महीने की बताई गई। 24 नवंबर 2025 को मुस्कान ने मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची को जन्म दिया। रिपोर्टों के अनुसार, बच्ची का वजन करीब 2.5 किलोग्राम था।
Blue Drum Case Live: नीले ड्रम के बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड से दहला देश
मुस्कान और साहिल के इस खौफनाक नीले ड्रम के बाद मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी के केस में भी ऐसे पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। यह 2025 का सबसे चर्चित समान मामला रहा। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या हुई। पुलिस के अनुसार, उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। इस मामले में शव को ड्रम में नहीं छिपाया गया, लेकिन मुस्कान केस की तरह पत्नी और कथित प्रेमी के बीच संबंध और पति को रास्ते से हटाने की साजिश का आरोप सामने आया।
राजा और सोनम शादी के बाद मेघालय हनीमून पर गए। राजा की हत्या मेघालय के सोहरा क्षेत्र में हुई। पुलिस का दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा ने हत्या की योजना बनाई। चार्जशीट के अनुसार, हत्या से पहले तीन बार कोशिश नाकाम हुई थी।
23 मई 2025 को राजा की हत्या किए जाने का आरोप है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने सितंबर 2025 में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।
चार्जशीट में सोनम, राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों को नामजद किया गया। अक्टूबर 2025 में अदालत ने सोनम, राज और तीन अन्य आरोपियों पर हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के आरोप तय किए।
Meerut Blue Drum Case Live: 126 पेशी और 22 गवाहों के बयान हुए दर्ज
सौरभ हत्याकांड मामले में कोर्ट में करीब 126 पेशियां हुईं और 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों में सौरभ का भाई बबलू, उसकी मां, सौरभ का दोस्त, दवा और चाकू बेचने वाले दुकानदार, ड्रम विक्रेता, सीमेंट-रेत व्यापारी, डॉक्टर और यात्रा से जुड़े लोग शामिल बताए गए हैं। यात्रा से जुड़े साक्ष्यों के लिए टूर एंड ट्रैवल्स के ड्राइवर की गवाही भी कराई गई।
अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपियों को दोषी बताते हुए अधिकतम सजा यानी मृत्युदंड की मांग की है। बचाव पक्ष ने हत्या में शामिल होने से इनकार किया है। अदालत को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी कड़ी- मकसद, खरीदारी, घटनास्थल, शव बरामदगी, फोन मैसेज और घटना के बाद की गतिविधियों को जान-समझ कर अब सजा सुनानी है।
Muskan Case Live: मुस्कान और साहिल ने कैसे रची सौरभ की हत्या की साजिश?
पुलिस और अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सौरभ की हत्या से पहले नींद की दवा और चाकू की व्यवस्था की गई। हत्या के बाद शव छिपाने के लिए बड़ा नीला ड्रम, सीमेंट और रेत खरीदा गया।
शव को टुकड़ों में काटकर ड्रम में रखा गया और ऊपर से सीमेंट भर दिया गया। मुस्कान और साहिल घटना के बाद बाहर घूमने चले गए। वहां सौरभ के फोन से मैसेज भेजे गए, ताकि परिवार को कुछ समय तक गुमराह रखा जा सके।
पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कमरे में खून के निशान मिलने की बात अदालत में रखी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार के इस्तेमाल और गंभीर चोटों का जिक्र किया गया।
Meerut Blue Drum Case Live: मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस में कब-कब क्या हुआ?
24 फरवरी 2025: मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत लंदन से मेरठ लौटे और इंदिरा नगर स्थित घर पहुंचे।
25 फरवरी 2025: घर पर सौरभ की पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाया गया।
28 फरवरी 2025: सौरभ की बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया गया।
3 मार्च 2025: अभियोजन के अनुसार, सौरभ को खाने में नींद की दवा दी गई। इसके बाद साहिल को घर बुलाया गया। आरोप है कि दोनों ने सौरभ की हत्या की और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल दिए। ड्रम में सीमेंट और रेत भरी गई।
4 मार्च 2025: मुस्कान अपनी बेटी को मायके छोड़कर साहिल के साथ मनाली घूमने चली गई। आरोप है कि सौरभ के फोन से परिवार को मैसेज भेजकर यह दिखाने की कोशिश की गई कि वह जिंदा है।
17 मार्च 2025: मनाली से लौटने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने घर की तलाशी ली और नीले ड्रम से सौरभ के शव के टुकड़े बरामद किए। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया।
18 मार्च 2025: कुछ रिपोर्टों के अनुसार, सौरभ के पिता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और इसके बाद शव बरामद किया गया।
19 मार्च 2025: दोनों आरोपियों को जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई। सौरभ के शव का पोस्टमॉर्टम भी कराया गया।
17 मार्च 2025: यह मामला अदालत पहुंचा।
जुलाई 2025: केस जिला जज की अदालत में ट्रायल के लिए आया।
21 अप्रैल 2026: करीब 13 महीने बाद मुस्कान और साहिल को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मुस्कान से घटना से जुड़े सवाल पूछे गए। रिपोर्टों के अनुसार, उसने कई आरोपों से इनकार किया।
17 सितंबर 2026: मामले में अंतिम बहस पूरी हुई। अभियोजन पक्ष ने परिस्थिति से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के लिए सजा-ए-मौत की मांग की।
30 सितंबर 2026: मेरठ जिला अदालत को पहले यह तय करना है कि मुस्कान और साहिल दोषी हैं या नहीं। दोष सिद्ध होने पर सजा के मुद्दे पर अलग से सुनवाई हो सकती है।
मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का “नीला ड्रम हत्याकांड” मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके कथित प्रेमी साहिल शुक्ला ने हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिए थे। दोनों आरोपी जेल में हैं और 30 सितंबर 2026 को मेरठ जिला अदालत फैसला सुनाने वाली है।