मेरठ से प्रयागराज केवल छह घंटे में, गंगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा, इसी माह ट्रायल, अगले महीने फर्राटा

संक्षेप: यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात जल्द मिलने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसी माह इस पर ट्रायल होगा और अगले माह से गाड़ियों के फर्राटा भऱने की उम्मीद है। अब तीसरे सेक्शन पर ही काम बाकि है।

मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने को तैयार हो जाएं। संभावना है नए साल से पहले गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो जाए। निर्माण कार्य लगभग समाप्ति पर है। मेरठ से प्रयागराज के बीच केवल तीसरे सेक्शन में ही नाममात्र का काम बचा हुआ है। मेरठ से बदायूं तक का पहला चरण तैयार हो चुका है। संभावना जताई जा रही है इस माह के अंत में या दिसंबर के पहले सप्ताह में ट्रायल हो जाएगा। इसके बाद कभी भी उद्घाटन हो सकता है। मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे से सफर करीब छह से सात घंटे का होगा। अधिकतम 100-120 किलोमीटर की स्पीड निर्धारित करने की कार्रवाई चल रही है। इस हिसाब से ही छह से सात घंटे का सफर माना जा रहा है।

यूपीडा की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार मेरठ से प्रयागराज तक ओवरऑल 94 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। छह प्रतिशत कार्य को फाइनल टच दिया जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर में कुल 1498 बड़े स्ट्रक्चर के बीच गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसमें 1497 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब मेरठ से प्रयागराज के बीच मेरठ, हापुड़ आदि जिलों में भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उसे फाइनल टच दिया जा रहा है। मेरठ से बदायूं तक पहले सेक्शन में 129 किलोमीटर में अब निर्माण कार्य समाप्ति पर है। दूसरे सेक्शन में काम लगभग समाप्ति पर है, लेकिन तीसरे तीसरे सेक्शन में उन्नाव, हरदोई के पास अभी निर्माणाधीन है। हालांकि शासन की ओर से 25 नवंबर तक सभी निर्माण कार्य पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया गया है, ताकि नवंबर के अंत में ट्रायल हो सके।