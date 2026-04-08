मेरठ में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 35 छोटे-छोटे बच्चे थे सवार, मची चीख-पुकार

मेरठ के दौराला में सेंट मैरी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटने से 35 बच्चे घायल हो गए। ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों का उपचार जारी है।

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। दौराला-लावड़ मार्ग पर बच्चों से भरी एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस पलटते ही इलाके ही कोहराम मच गया। बस में 35 बच्चे सवार थे। हादसे होते ही चीख-पुकार मच गई। शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने जाने के बाद भी दहशत के मारे बच्चे रोते ही रहे।

जानकारी के अनुसार, दौराला स्थित सेंट मैरी स्कूल की बस बुधवार सुबह ग्रामीण इलाकों से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। जैसे ही बस दौराला-लावड़ मार्ग पर पहुंची, चालक ने अचानक बस पर से नियंत्रण खो दिया। चश्मदीदों के मुताबिक, बस की रफ्तार काफी तेज थी और सड़क किनारे ढलान होने के कारण वह पूरी तरह से पलट गई। बस के पलटते ही अंदर फंसे बच्चों की चीखें सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके की ओर दौड़े।

ग्रामीणों ने देवदूत बनकर बचाई जान बस के दरवाजे लॉक हो जाने के कारण बच्चे अंदर ही फंस गए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तत्काल ईंट और पत्थरों की मदद से बस के शीशे और खिड़कियां तोड़नी शुरू कीं। इसके बाद एक-एक करके रोते-बिलखते बच्चों को बाहर निकाला गया। बाहर निकाले जाने के बाद भी बच्चों के चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता था। बाहर भी बच्चे रोते-बिलखते रहे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। चोटिल बच्चों को पास के अस्पताल में भेजा गया है।

परिजनों में मचा हड़कंप, अस्पताल में जुटी भीड़ हादसे की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, परिजनों में हड़कंप मच गया। बदहवास परिजन घटनास्थल और अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। अस्पताल के बाहर अभिभावकों की भारी भीड़ जमा हो गई, जहाँ अपने बच्चों को सुरक्षित देख कई माता-पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। डॉक्टरों के अनुसार, अधिकांश बच्चों को मामूली चोटें और खरोंचें आई हैं, जबकि 3-4 बच्चों को फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोट होने के कारण निगरानी में रखा गया है।