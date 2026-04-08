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मेरठ में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 35 छोटे-छोटे बच्चे थे सवार, मची चीख-पुकार

Apr 08, 2026 01:10 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ/दौराला
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मेरठ के दौराला में सेंट मैरी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटने से 35 बच्चे घायल हो गए। ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों का उपचार जारी है।

मेरठ में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 35 छोटे-छोटे बच्चे थे सवार, मची चीख-पुकार

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। दौराला-लावड़ मार्ग पर बच्चों से भरी एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस पलटते ही इलाके ही कोहराम मच गया। बस में 35 बच्चे सवार थे। हादसे होते ही चीख-पुकार मच गई। शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने जाने के बाद भी दहशत के मारे बच्चे रोते ही रहे।

जानकारी के अनुसार, दौराला स्थित सेंट मैरी स्कूल की बस बुधवार सुबह ग्रामीण इलाकों से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। जैसे ही बस दौराला-लावड़ मार्ग पर पहुंची, चालक ने अचानक बस पर से नियंत्रण खो दिया। चश्मदीदों के मुताबिक, बस की रफ्तार काफी तेज थी और सड़क किनारे ढलान होने के कारण वह पूरी तरह से पलट गई। बस के पलटते ही अंदर फंसे बच्चों की चीखें सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके की ओर दौड़े।

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ग्रामीणों ने देवदूत बनकर बचाई जान

बस के दरवाजे लॉक हो जाने के कारण बच्चे अंदर ही फंस गए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तत्काल ईंट और पत्थरों की मदद से बस के शीशे और खिड़कियां तोड़नी शुरू कीं। इसके बाद एक-एक करके रोते-बिलखते बच्चों को बाहर निकाला गया। बाहर निकाले जाने के बाद भी बच्चों के चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता था। बाहर भी बच्चे रोते-बिलखते रहे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। चोटिल बच्चों को पास के अस्पताल में भेजा गया है।

परिजनों में मचा हड़कंप, अस्पताल में जुटी भीड़

हादसे की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, परिजनों में हड़कंप मच गया। बदहवास परिजन घटनास्थल और अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। अस्पताल के बाहर अभिभावकों की भारी भीड़ जमा हो गई, जहाँ अपने बच्चों को सुरक्षित देख कई माता-पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। डॉक्टरों के अनुसार, अधिकांश बच्चों को मामूली चोटें और खरोंचें आई हैं, जबकि 3-4 बच्चों को फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोट होने के कारण निगरानी में रखा गया है।

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जांच में जुटी पुलिस, बस कब्जे में

पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सीधा किया और अपने कब्जे में ले लिया है। शुरुआती जांच में हादसा तेज रफ्तार या स्टेयरिंग फेल होने के कारण बताया जा रहा है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि क्या चालक के पास वैध लाइसेंस था और क्या बस का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर स्कूल प्रबंधन और बस चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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