जज के सामने रोने लगी सांप कांड करने वाली पत्नी रविता, प्रेमी अमरदीप भी मांगता रहा रहम की भीख

मेरठ के चर्चित और सनसनीखेज सांप कांड में जज ने अमित की पत्नी रविता ओर उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। सजा से पहले पत्नी रविता जज के सामने रोने लगी। प्रेमी अमरदीप भी रहम की भीख मांगता रहा।

​मेरठ, हिन्दुस्तान टीम। मेरठ जिले में चर्चित और सनसनीखेज अमित कश्यप हत्याकांड (सांप कांड) में अपर जिला जज (एडीजे-12) की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में मृतक अमित कश्यप की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। ​सजा सुनाए जाने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविता और अमरदीप दोनों का पक्ष अदालत ने सुना। जज ने जब दोनों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं और अपनी सजा पर क्या कहना चाहते हैं, तो दोनों अदालत में ही फूट-फूटकर रो पड़े। ​दोनों रहम की भीख मांगने लगे। रविता ने रोते हुए जज से कहा कि उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं, कृपया उनका ख्याल रखा जाए। वहीं, अमरदीप ने अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल का हवाला देते हुए रहम की भीख मांगी।

आपको बता दें कि इस खौफनाक मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या को प्राकृतिक मौत (सर्पदंश) दिखाने के लिए एक शातिर जाल बुना था। यह सनसनीखेज घटना 17 अप्रैल 2025 की रात की है। रविता के अपने प्रेमी अमरदीप के साथ अवैध संबंध थे। अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे यानी पति अमित कश्यप को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर एक खूनी साजिश रची। ​योजना के तहत, पहले रविता और अमरदीप ने मिलकर अमित कश्यप की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को एक दुर्घटना या सर्पदंश (सांप के काटने से मौत) का रूप देने के लिए कमरे में एक सांप लाकर छोड़ दिया गया, ताकि सबको लगे कि अमित की मौत सांप के डसने से हुई है।

​पोस्टमार्टम और सपेरों के खुलासे से खुला था राज ​घटना के बाद जब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो मेडिकल रिपोर्ट ने आरोपियों के सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि अमित कश्यप की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी। ​मामले की जांच जब आगे बढ़ी और पुलिस ने सपेरों से पूछताछ की, तो उन्होंने एक और चौंकानी वाला खुलासा किया। सपेरों ने बताया कि जिस सांप को बिस्तर पर छोड़ा गया था, उसके दांत ही नहीं थे। इस वैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रमाण के सामने आते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में मजबूत चार्जशीट पेश की।