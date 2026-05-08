मनचला कान पकड़कर बोला- साहब माफ कर दो; CCTV में छात्रा से छेड़छाड़ करता दिखा था

छेड़छाड़ का आरोपी मोहम्मद बिलाल पुलिस कस्टडी में लंगड़ाते हुए चलता दिखा और कान पकड़कर माफी मांगता दिखा। बोला कि साहब, माफ कर दो। आरोपी का माफी मांगते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।

मेरठ की रेलवे रोड के जैननगर महावीर कॉलोनी में रिटायर्ड कर्नल की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आते ही आरोपी कान पकड़कर बोला कि साहब माफ कर दो। कहा कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी और दोबारा किसी से छेड़छाड़ नहीं करूंगा। रेलवे रोड क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला सेना (टेरिटोरियल आर्मी) में कर्नल से रिटायर्ड हैं। इनके पति एक कॉलेज में प्रशासनिक भवन में काम करते है। इनकी 14 साल की बेटी 23 अप्रैल को रात के समय ट्यूशन पढ़कर घर जा रही थी।

इसी दौरान एक स्कूटी सवार मनचले ने छात्रा को रोक लिया और छेड़छाड़ की। इस दौरान छात्रा ने विरोध किया और मनचले को थप्पड़ मारे। इस मामले में छात्रा के परिजनों ने रेलवे रोड पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सीसीटीवी की जांच की गई तो वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया।

पुलिस टीम ने 100 से ज्यादा कैमरे खंगाले इस मामले में दरोगा आकाश सिंह, दरोगा वैभव यादव, दरोगा त्यागी वर्मा, दरोगा नवनीत, दरोगा अनिरुद्ध कुमार समेत मिशन शक्ति की टीम को लगाया था। टीम ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की है। दोनों के खिलाफ चोरी के वाहन की बरामदगी की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। पता किया जा रहा है कि वाहन चोरी में कौन कौन शामिल थे।

जांच में चोरी की निकली स्कूटी पुलिस ने दोनों आरोपियों से दो स्कूटी बरामद की है। जिस स्कूटी पर बिलाल ने घटना को अंजाम दिया था, वह चोरी की थी। उसे पल्लवपुरम इलाके से कुछ ही दिन पहले चोरी किया गया था। इसलिए मुकदमे में चोरी का माल बरामद करने की धाराएं भी बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो बिलाल मीट अवशेष की खरीद-फरोख्त का काम करता है, जबकि आरोपी अरशम से पूछताछ की जा रही है ।