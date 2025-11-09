Hindustan Hindi News
Meerut Saharanpur and now Shamli West UP connection with terrorist activities continuously increasing
मेरठ, सहारनपुर और अब शामली, आतंकी गतिविधियों से लगातार जुड़ रहा वेस्ट यूपी का कनेक्शन

संक्षेप: गुजरात एटीएस ने इसी साल 23 जुलाई को मेरठ के युवक समेत 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की थी, जिनका संबंध अलकायदा से था। श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर से अनंतनाग निवासी डॉक्टर को जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने और एके-47 राइफल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

Sun, 9 Nov 2025 10:15 PMDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
आतंकी गतिविधियों में वेस्ट यूपी का कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। मेरठ और सहारनपुर रेंज के कई संदिग्ध आतंकी गुजरात, दिल्ली और श्रीनगर में पकड़े गए। इनकी भूमिका देश विरोधी गतिविधियों, हथियार तस्करी और आतंकी संगठन के लिए नए युवकों को भर्ती करने में सामने आई है। गुजरात एटीएस ने इसी साल 23 जुलाई को मेरठ के युवक समेत 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की थी, जिनका संबंध अलकायदा से था। श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर से अनंतनाग निवासी डॉक्टर को जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने और एके-47 राइफल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

गुजरात एटीएस ने 23 जुलाई को मेरठ के किठौर स्थित ललियाना गांव निवासी 22 वर्षीय जीशान अली समेत चार संदिग्ध आतंकियों को अलकायदा से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जीशान और उसके साथी सोशल मीडिया पर हमउम्र लोगों को खोजकर उन्हें कट्टपंथी बनाने का प्रयास कर रहे थे। 7 नवंबर को श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर में दबिश देकर डॉ. आदिल अहमद की गिरफ्तारी की है। डॉ. आदिल मूल रूप से श्रीनगर के अनंतनाग का निवासी है और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने का आरोप है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके लॉकर से श्रीनगर पुलिस ने एके-47 राइफल बरामद की है। यूपी एटीएस ने भी अलकायदा के साथ जुड़े बिलाल खान निवासी सहारनपुर की गिरफ्तारी कुछ दिन पहले की है। अब हाल में दिल्ली में एटीएस ने फरहान नबी सिद्दीकी को भी दबोचा है।

सहारनपुर रेंज अतिसंवेदनशील

सहारनपुर अब अतिसंवेदनशील बनता जा हा है। यहां 2015 से 2025 के बीच यूपी एटीएस, एनआईए और अन्य एजेंसियों ने कई ऑपरेशन किए और 10-12 आरोपियों की गिरफ्तारी की। अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और आईएसआईएस जैसे संगठनों से कई आरोपियों का संपर्क पाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में वेस्ट यूपी से कुल 24 संदिग्ध आतंकी और उनके मददगार पकड़े गए।

इनकी भी हुई गिरफ्तारी

इजाज शेख - इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सहारनपुर में 2014 में पकड़ा। 2010 में जामा मस्जिद हमले का आरोप है।

इकबाल भट्ठी- पाकिस्तानी जासूस को पटियाला से गिरफ्तार किया गया।

उमर और तनवीर - उमर मोहम्मद उस्मानी व उसका बेटा तनवीर बांग्लादेश के निवासी हैं और 2021 में एटीएस ने सहारनपुर में पकड़ा।

बिलाल खान - सितंबर 2025 में आरोपी को एटीएस ने दबोचा। अलकायदा इन इंडिया सबकॉंटिनेंट से जुड़ा था।

अक्षय सैनी और तालिब अंसारी- एटीएस ने अगस्त 2025 में सहारनपुर से अक्षय सैनी व तालिब अंसारी को गिरफ्तार किया।

