Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीला ड्रम कांडः मुस्कान को देख फफक पड़ी सौरभ की मां, बच्ची और साहिल के साथ कोर्ट में पेशी

Apr 22, 2026 06:07 am ISTYogesh Yadav मेरठ, प्रमुख संवाददाता
share

मेरठ के सनसनीखेज 'नीला ड्रम हत्याकांड' की मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की मंगलवार को कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान मृतक सौरभ की मां मुस्कान को देखकर फफक पड़ीं।

UP News: पति सौरभ को प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मारने और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान की मंगलवार को कोर्ट में पेशी हुई। बच्ची को गोद में लिए साहिल के साथ कोर्ट परिसर में मु्स्कान के दाखिल होते ही सौरभ की मां फफक पड़ी। मां ने रोते हुए कहा कि इसी ने मेरे बेटे का कत्ल करके हमारे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग भी दोबारा दोहराई। वहीं, सौरभ के भाई राहुल ने बताया कि कोर्ट में सभी लोगों ने सच का साथ दिया और मुस्कान-साहिल के खिलाफ गवाही दी है। उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और दोनों को फांसी की सजा मिलेगी। भाई ने बताया कि मुस्कान जिस बच्ची को गोद में लेकर आई, वो साहिल की है। बच्ची के डीएनए जांच की भी मांग की जाएगी।

दोपहर करीब 2.30 बजे के आसपास जैसे ही मुस्कान और साहिल को कोर्ट लाया गया, रेनू का गुस्सा फूट पड़ा। मुस्कान को देखकर रेनू फफक पड़ी और कातिल कहकर चिल्लाने लगी। कहा कि इन्होंने ही बेटे सौरभ की हत्या की है। आरोप लगाया कि इस हत्या में मुस्कान के मां-बाप और भाई-बहन भी शामिल थे। सभी ने साजिश करके हत्या की, लेकिन पुलिस ने सभी को बचा दिया। तर्क दिया कि इन्होंने ही मुस्कान को पुलिस को सौंपा था। रेनू ने आरोप लगाया कि मुस्कान को पुलिस को इसलिए दिया, ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। रोते हुए रेनू बोली कि मेरा बेटा मुस्कान को हर माह 50 हजार रुपये देता था, फिर भी उसे मार दिया।

ये भी पढ़ें:नीला ड्रम कांड: मुस्कान-साहिल की मुश्किलें बढ़ीं, शिमला के होटल मैनेजर ने पहचाना

भाई बोला, पूरी प्लानिंग और गहरी साजिश के तहत की हत्या

कोर्ट परिसर में राहुल ने कहा कि सौरभ की हत्या पूरी प्लानिंग और गहरी साजिश के तहत की गई थी। आरोपियों ने उसके भाई की हत्या कर लाश के टुकड़े कर दिए। इसके बाद भी चैन नहीं आया तो लाश की दुर्गति कर दी और सीमेंट से जमा दिया। घटना के बाद हम लोग अवसाद में आ गए थे, इसलिए पुलिस ने इसका फायदा लिया और मुस्कान के परिजनों को बचा दिया।मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा होनी चाहिए।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि पिछले साल होली के ठीक पहले वारदात को अंजाम दिया गया था। लंदन में रहने वाले सौरभ के घर आने पर मुस्कान ने बेरहमी से हत्या की और शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया था। यही नहीं, हत्या के बाद ड्रम को घर में ही छोड़कर प्रेमी सौरभ के साथ घूमने के लिए हिमाचल चली गई थी। काफी दिनों तक सौरभ का कुछ पता नहीं चलने और हिमाचल के मुस्कान के लौटने पर मामले का खुलासा हुआ तो सभी सन्न रह गए। मामला पूरे देश में चर्चा का विषय भी बना था। माना जा रहा है कि मामले में जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।

ये भी पढ़ें:ड्रम वाली मुस्कान की जेल में पैदा बेटी की बन गई कुंडली, ज्योतिषी ने क्या बताया?
ये भी पढ़ें:मुस्कान की बेटी का बाप कौन? हत्या के 8 महीने 21 दिन बाद सौरभ के बर्थडे पर जन्म
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Meerut Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।