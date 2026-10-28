नौकरानी ने उद्योगपति की कोठी से उड़ाए करोड़ों के माल; बस पकड़कर बॉयफ्रेंड के पास पहुंची, अरेस्ट

यूपी के मेरठ में उद्योगपति और स्पोर्ट्स कारोबारी आशुतोष भल्ला की कोठी से करोड़ों की चोरी करने वाली उनकी नौकरानी बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार कर ली गई है। माल बरामद कर लिया गया है।

यूपी के मेरठ में डिफेंस कॉलोनी निवासी उद्योगपति और स्पोर्ट्स कारोबारी आशुतोष भल्ला की कोठी से करोड़ों की चोरी करने वाली उनकी नौकरानी ने की।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता। यूपी के मेरठ में डिफेंस कॉलोनी निवासी उद्योगपति और स्पोर्ट्स कारोबारी आशुतोष भल्ला की कोठी से करोड़ों की चोरी करने वाली उनकी नौकरानी रोशनी और उसके ब्वॉयफ्रेंड नीरज को मेरठ पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। चोरी माल बरामद करने के लिए दोनों से पूछताछ की जा रही है। चोरी के बाद रोशनी सोमवार दोपहर को कोठी के पीछे वाले गेट से बाहर आई थी। इसके बाद टेंपो से बेगमपुल पहुंची। रोडवेज बस में बैठकर रोशनी कानपुर अपने ब्वॉयफ्रेंड के पास पहुंची थी।

मवाना रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी में शहर के बड़े उद्योगपति और भल्ला इंटरनेशनल विनेक्स नाम से स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक आशुतोष भल्ला की कोठी है। इनके घर में आठ नौकर और गार्ड काम करते हैं। सोमवार दोपहर को घर में ही काम करने वाली रोशनी निवासी जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल ने शातिर तरीके से वारदात अंजाम दी। आशुतोष भल्ला की मां रेखा भल्ला को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी और तिजोरी से करोड़ों के जेवर-नकदी लेकर फरार हो गई। रोशनी कोठी के पीछे वाले गेट से बैग लेकर बाहर आई और मवाना रोड पहुंचकर एक टेंपो में बैठी। यहां से रोशनी बेगमपुल पहुंची। पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसके बाद रोशनी की आखिरी लोकेशन बेगमपुल पर मिली। यहां के बाद रोशनी पुलिस की आंखों से ओझल हो गई थी। बाद में रोशनी रोडवेज बस से कानपुर अपने ब्वॉयफ्रेंड सूरज के पास पहुंची।

ऐसे मिला पुलिस को सुराग पुलिस ने आशुतोष भल्ला के घर में मौजूद सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। कुक को भी हिरासत में लिया गया, चूंकि रसोई की जिम्मेदारी उसकी ही थी। पूछताछ में पुलिस को ये पता चला कि रोशनी खुद ही दोपहर के समय रसोई में आई और चाय बनाई। अकसर रेखा भल्ला के लिए रोशनी चाय बनाती थी और इसी बात का फायदा उठाया। ये भी बताया कि कानपुर निवासी नीरज नाम के युवक से रोशनी का प्रेम प्रसंग है। रोशनी के कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने दोनों को कानपुर में ट्रेस कर दबोच लिया।

चोरी का माल छिपाया पुलिस ने रोशनी और सूरज को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन चोरी का माल बरामद नहीं हो सका। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ने माल को कहीं छिपा दिया है। ऐसे में जेवर-नकदी बरामद करने के लिए पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। पता किया जा रहा है कि सामान लेकर दोनों कहां-कहां गए थे। साथ ही सूरज के दोस्तों, रिश्तेदारों और बाकी जगहों पर भी छानबीन की जा रही है।

रेखा भल्ला की हालत खतरे से बाहर रेखा भल्ला की हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस की मानें तो पांच से सात गोलियां उन्हें खिलाई गई थी, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी थी। दूसरी ओर, कारोबारी आशुतोष भल्ला की तहरीर पर रोशनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

कॉलोनी की सुरक्षा सख्त की गई डिफेंस कॉलोनी में कुछ महीनों में कई आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्नल पर मॉर्निंग वॉक के दौरान कार सवारों ने हमला किया। दूसरी घटना में मेरठ में तैनात जज के घर में चोरी हुई। अब कारोबारी के घर में चोरी की घटना हुई है। कॉलोनी में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर कॉलोनी के गेट पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।