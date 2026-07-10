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ललिता गौतम हत्याकांड: थप्पड़ कांड में मानवाधिकार आयोग ने दर्ज किए केस, डीजीपी से मांगा जवाब

By Deep Pandey
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Meerut Lalita Gautam Murder Case: मेरठ के थप्पड़ कांड और लाठीचार्ज के मामले में रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की ओर से राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।

Meerut Lalita Gautam Murder Case: मेरठ के थप्पड़ कांड और लाठीचार्ज का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गरमा गया है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की ओर से राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, भोपाल के डॉ. अंबेडकर जनकल्याण समिति की ओर से भेजी गई शिकायत का भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, साथ ही टिप्पणी भी की है कि मौजूद वीडियो आधार पर यह प्रकरण प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के उल्लंघन का पाया गया है।

रोहटा के थिरोट गांव निवासी ललिता गौतम की हत्या के मामले में बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर 8 जुलाई को मेरठ कमिश्नरी पर धरने के दौरान पुलिस ने लाठियां फटकारी थीं और एसएसपी ने लोगों पर थप्पड़ बरसाए थे। बंदी वाहन में बंद एक आरोपी रवि गौतम को एसएसपी द्वारा पीटने का वीडियो भी वायरल हुआ था।

रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मारपीट, थप्पड़बाजी और लाठीचार्ज की तमाम वीडियो के साथ शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में की थी। राज्य मानव अधिकार आयोग ने इसे लेकर केस संख्या 14615/24/54/2026 दर्ज कर लिया है। अमिताभ ठाकुर ने शिकायत में कहा था कि एसएसपी मेरठ द्वारा मारपीट किया जाना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और जवाबदेही का विषय है।

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डॉ. अंबेडकर जनकल्याण समिति की शिकायत पर भी केस

लाठीचार्ज और थप्पड़ कांड को लेकर भोपाल की डॉ. अंबेडकर जनकल्याण समिति ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी। वीडियो साक्ष्य भी शिकायत के साथ भेजे गए थे। इस पर आयोग ने केस संख्या 7581/24/54/2026 दर्ज कर लिया है, साथ ही यूपी के डीजीपी और सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि प्रथम दृष्टया शिकायत के साथ जो वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनके अनुसार मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रकरण पाया गया है। 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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