मेरठ कपसाड़ कांड: रूबी के सामने ही पारस ने की थी मां की हत्या, पूछताछ में हुआ खौफनाक खुलासा

संक्षेप: लिस ने हरिद्वार से पारस और रूबी को बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ सुनीता की हत्या रूबी के सामने की गई। रूबी को ले जाने का विरोध करने पर सुनीता के सिर पर बलकटी से वार किया था।

यूपी पुलिस ने शनिवार रात हरिद्वार से पारस और रूबी को बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ सुनीता की हत्या रूबी के सामने की गई। रूबी को ले जाने का विरोध करने पर सुनीता के सिर पर बलकटी से वार किया गया। रूबी को यह अंदाजा नहीं था उसकी मां की मृत्यु हो जाएगी।

रूबी और पारस मुजफ्फरनगर पहुंचे और वहां से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में जिस जगह रुकने की प्लानिंग की वहां बात नहीं बनी। दोनों ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे। शनिवार सुबह पुलिस ने पारस और उसके साथी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है पारस नाबालिग और रूबी बालिग है। पूछताछ के दौरान अभी खुलासा नहीं हुआ कि पारस और रूबी में प्रेम प्रसंग था।

पूछताछ कर रहे एसएसपी एसएसपी/डीआईजी मेरठ डॉ विपिन ताडा खुद पूछताछ में लगे हैं। जानकारी की जा रही है हत्याकांड में कौन-कौन शामिल था। रूबी के आज कोर्ट में बयान दर्ज होंगे। कोर्ट में पेश कराया जाएगा, जहां वह घटना को लेकर बयान कोर्ट में दर्ज कराएगी। उधर, पुलिस जांच में रूबी बालिग और पारस किशोर निकला है। पारस की जन्मतिथि 2008 के हिसाब से वह 17 साल का है। पुलिस मेडिकल कराएगी ताकि पुष्टि हो सके।