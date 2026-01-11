Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMeerut Kapsad incident Paras murdered his mother in front of Ruby
मेरठ कपसाड़ कांड: रूबी के सामने ही पारस ने की थी मां की हत्या, पूछताछ में हुआ खौफनाक खुलासा

मेरठ कपसाड़ कांड: रूबी के सामने ही पारस ने की थी मां की हत्या, पूछताछ में हुआ खौफनाक खुलासा

संक्षेप:

लिस ने हरिद्वार से पारस और रूबी को बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ सुनीता की हत्या रूबी के सामने की गई। रूबी को ले जाने का विरोध करने पर सुनीता के सिर पर बलकटी से वार किया था।

Jan 11, 2026 10:13 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, मेरठ
यूपी पुलिस ने शनिवार रात हरिद्वार से पारस और रूबी को बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ सुनीता की हत्या रूबी के सामने की गई। रूबी को ले जाने का विरोध करने पर सुनीता के सिर पर बलकटी से वार किया गया। रूबी को यह अंदाजा नहीं था उसकी मां की मृत्यु हो जाएगी।

रूबी और पारस मुजफ्फरनगर पहुंचे और वहां से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में जिस जगह रुकने की प्लानिंग की वहां बात नहीं बनी। दोनों ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे। शनिवार सुबह पुलिस ने पारस और उसके साथी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है पारस नाबालिग और रूबी बालिग है। पूछताछ के दौरान अभी खुलासा नहीं हुआ कि पारस और रूबी में प्रेम प्रसंग था।

पूछताछ कर रहे एसएसपी

एसएसपी/डीआईजी मेरठ डॉ विपिन ताडा खुद पूछताछ में लगे हैं। जानकारी की जा रही है हत्याकांड में कौन-कौन शामिल था। रूबी के आज कोर्ट में बयान दर्ज होंगे। कोर्ट में पेश कराया जाएगा, जहां वह घटना को लेकर बयान कोर्ट में दर्ज कराएगी। उधर, पुलिस जांच में रूबी बालिग और पारस किशोर निकला है। पारस की जन्मतिथि 2008 के हिसाब से वह 17 साल का है। पुलिस मेडिकल कराएगी ताकि पुष्टि हो सके।

ये भी पढ़ें:हरिद्वार में छिपा था हत्यारोपी पारस, उसी के साथ मकान में थी मेरठ से अगवा रूबी

मृतका की बहन परिवार सहित धरने पर बैठी

कपसाड़ में सुनीता की बहन माया देवी निवासी गांव बहरामपुर परिवार के साथ गांव के बाहरी छोर पर रजवाहे पुल पर सकौती मार्ग पर धरने पर बैठ गईं। माया देवी का आरोप है पुलिस ने उन्हें पीड़ित परिवार के घर जाने से जबरन रोक दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया। उधर, पुलिस की मानें तो हरिद्वार जाने के बाद पारस ने रूबी के साथ लिया फोटो सहारनपुर के रिश्तेदारों को भेजा था। यह फोटो किसी मंदिर का था। इसी फोटो के संबंध में मेरठ पुलिस को सूचना दी गई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
