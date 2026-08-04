बाइक टकराने पर आपस में भिड़े कांवड़िये, बीच-बचाव करने पहुंचे सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

दिल्ली-दून हाईवे पर बाइक से कांवड़ टकराने को लेकर कांवड़ियों के बीच मारपीट हो गई। मौके पर पहुंचे सिपाही के साथ भी मारपीट की। कांवड़ियों ने सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर मारा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

UP News: यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल, दिल्ली-दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर बाइक से कांवड़ टकराने को लेकर सोमवार को नई दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के कांवड़ियों में मारपीट हो गई। मौके पर पहुंचे सिपाही दिनेश के साथ भी मारपीट की। सादे वर्दी में देख कांवड़ियों ने सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर मारा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

नई दिल्ली के दुग्गल रोड देवली कॉलोनी निवासी विकास मिश्रा हरिद्वार से कांवड़ लेकर गंतव्य की ओर जा रहा था। हाईवे कांवड़ मार्ग पर गरण धरम होटल के सामने बाइक सवार कांवड़ियों गौतम बुद्ध नगर के थाना हैबतपुर के बिसरख निवासी सोनू यादव और गुड्डू ने साइड मार दी, जिसको लेकर बाइक सवार कांवड़ियों और पैदल कांवड़िया में मारपीट हो गई। इस दौरान कांवड़ियों के भेष में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश ने उनको समझाने का प्रयास किया। बाइक सवार कांवड़ियों ने अपने साथियों को भी फोन कर बुला लिया।

इसके बाद बाइक सवार कांवड़ियों ने पैदल कांवड़िया और कांस्टेबल दिनेश पर डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने स्कूटी और बाइक को कब्जे में लेकर सोनू, आयुष, सागर, विकास और गुड्डू को दौराला सीएचसी में भर्ती कराया। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि दोनों पक्ष को थाने लाया था और बाद में समझा बुझाकर गंतव्य को रवाना किया गया। उधर, लालकुर्ती थाना क्षेत्र में रुड़की रोड पर सोमवार को जल लेकर जा रहे कांवड़िये को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। अन्य कांवड़ियों ने बाइक सवार को रोक लिया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला शांत कराया।

अज्ञात वाहन की टक्कर से कांवड़ खंडित, हंगामा उधर, दिल्ली दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर वलीदपुर शिवा ढाबे के पास रविवार रात आराम कर रही महिला कांवड़िया की कांवड़ अज्ञात वाहन की साइड लगने से खंडित हो गई, जिसको लेकर हंगामा हो गया। सूचन पर पहुंची पुलिस ने दूसरी कांवड़ देकर महिला कांवड़िया को गतव्य की ओर रवाना किया।