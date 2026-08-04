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बाइक टकराने पर आपस में भिड़े कांवड़िये, बीच-बचाव करने पहुंचे सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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दिल्ली-दून हाईवे पर बाइक से कांवड़ टकराने को लेकर कांवड़ियों के बीच मारपीट हो गई। मौके पर पहुंचे सिपाही के साथ भी मारपीट की। कांवड़ियों ने सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर मारा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

UP News: यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल, दिल्ली-दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर बाइक से कांवड़ टकराने को लेकर सोमवार को नई दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के कांवड़ियों में मारपीट हो गई। मौके पर पहुंचे सिपाही दिनेश के साथ भी मारपीट की। सादे वर्दी में देख कांवड़ियों ने सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर मारा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

नई दिल्ली के दुग्गल रोड देवली कॉलोनी निवासी विकास मिश्रा हरिद्वार से कांवड़ लेकर गंतव्य की ओर जा रहा था। हाईवे कांवड़ मार्ग पर गरण धरम होटल के सामने बाइक सवार कांवड़ियों गौतम बुद्ध नगर के थाना हैबतपुर के बिसरख निवासी सोनू यादव और गुड्डू ने साइड मार दी, जिसको लेकर बाइक सवार कांवड़ियों और पैदल कांवड़िया में मारपीट हो गई। इस दौरान कांवड़ियों के भेष में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश ने उनको समझाने का प्रयास किया। बाइक सवार कांवड़ियों ने अपने साथियों को भी फोन कर बुला लिया।

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इसके बाद बाइक सवार कांवड़ियों ने पैदल कांवड़िया और कांस्टेबल दिनेश पर डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने स्कूटी और बाइक को कब्जे में लेकर सोनू, आयुष, सागर, विकास और गुड्डू को दौराला सीएचसी में भर्ती कराया। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि दोनों पक्ष को थाने लाया था और बाद में समझा बुझाकर गंतव्य को रवाना किया गया। उधर, लालकुर्ती थाना क्षेत्र में रुड़की रोड पर सोमवार को जल लेकर जा रहे कांवड़िये को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। अन्य कांवड़ियों ने बाइक सवार को रोक लिया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला शांत कराया।

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अज्ञात वाहन की टक्कर से कांवड़ खंडित, हंगामा

उधर, दिल्ली दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर वलीदपुर शिवा ढाबे के पास रविवार रात आराम कर रही महिला कांवड़िया की कांवड़ अज्ञात वाहन की साइड लगने से खंडित हो गई, जिसको लेकर हंगामा हो गया। सूचन पर पहुंची पुलिस ने दूसरी कांवड़ देकर महिला कांवड़िया को गतव्य की ओर रवाना किया।

हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली 19 वर्षीय निशा हरिद्वार से जल कलश कांवड़ लेकर आ रही थी। हाईवे कांवड़ मार्ग पर वलीदपुर गांव के पास स्थित शिवा ढाबे के सामने कांवड़ को रखकर आराम करने लगी। इस दौरान अज्ञात वाहन ने कलश कांवड़ में टक्कर मार दी, जिस पर महिला कांवड़िया ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी लेते हुए महिला कांवड़िया से बातचीत कर समझाया। पुलिस द्वारा दी कलश कांवड़ को लेकर महिला कांवड़िया अपने गंतव्य को रवाना हो गई। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंचकर जानकारी ली गई और महिला कांवड़िया हरिद्वार से लाकर रखे जल कलश को देकर रवाना कर दिया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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