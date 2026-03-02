Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हमारे पीएम को भी धमका चुके हैं ट्रंप, लेकिन देश पर बात आई तो... मेरठ में अग्निकांड पीड़ितों से मिले चंद्रशेखर

Mar 02, 2026 10:51 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत की मिट्टी पर आंच आई तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। मेरठ अग्निकांड पीड़ितों से मिलकर 5 करोड़ मुआवजे की मांग की और आईआईएमटी मामले में जांच की बात कही।

हमारे पीएम को भी धमका चुके हैं ट्रंप, लेकिन देश पर बात आई तो... मेरठ में अग्निकांड पीड़ितों से मिले चंद्रशेखर

नगीना से सांसद और चंद्रशेखर आजाद ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रविवार को मेरठ पहुंचे चंद्रशेखर ने कहा कि दुनिया में सुपर पावर बनने की होड़ मची है। अमेरिका कभी किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लाता है तो कभी किसी राष्ट्र को धमकाता है। ईरान उनकी धमकियों के आगे नहीं झुका, इसलिए उस पर हमला किया गया।

सियासी मतभेद हैं, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं

उन्होंने कहा कि भारत को कमजोर समझने की भूल कोई न करे। हमारे यहां राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की मिट्टी पर आंच आई तो एक-एक नौजवान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। चाहे अमेरिका हो, चीन, पाकिस्तान या इजरायल—किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वह भारत को कुचल सकता है। उन्होंने कहा कि यह वही भारत है जिसने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था और आज भी देश के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है।

मेरठ अग्निकांड पीड़ितों से मिले

इससे पहले चंद्रशेखर मेरठ के किदवई नगर पहुंचे, जहां 23 फरवरी की शाम हुए भीषण अग्निकांड में इकबाल अहमद के घर में आग लगने से उनकी पुत्रवधू रुखसार और पांच मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। सांसद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने परिवार के मुखिया इकबाल अहमद को गले लगाकर सांत्वना दी और करीब एक घंटे तक वहां रुककर घटना की जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:ईरान-इजराइल संघर्ष के बीच बंकरों में कैद हुई होली, घर लौटने को तरसे लोग
ये भी पढ़ें:धमाकों से कांपा कलेजा… ईरान-इजरायल युद्ध के बीच यूपी के परिवारों की आपबीती

सुपर पावर बनने की होड़ मची

नगीना सांसद ने कहा कि ‘इजरायल जैसे देशों में सुपर पावर बनने की होड़ मची है। ईरान इनकी धमकियों के आगे झुका नहीं, इसलिए यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि अगर देश की मिट्टी पर आई तो यहां का एक-एक नौजवान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हो जाएगा। हमारे युवाओं के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है।’

पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा मिले

चंद्रशेखर ने प्रदेश सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवार को कम से कम पांच करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद परिवार ने किसी से मदद लेने से इनकार किया, लेकिन सरकार को खुद आगे आकर आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। परिवार के सदस्यों ने बताया कि हादसे के बाद अफसरों ने जांच कमेटी भेजने और घर में किसी को प्रवेश न करने की बात कही थी, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद भी कोई कमेटी मौके पर नहीं पहुंची है।

ये भी पढ़ें:खामेनेई की मौत पर पुराने लखनऊ में बंद जैसे हालात! शियाओं का प्रदर्शन

सांसद ने गंगानगर स्थित आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों से मारपीट के मामले में भी सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, ऐसे घटनाक्रमों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |