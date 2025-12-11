यूपी के पांच जिलों में 25 लाख लोगों का कटेगा नाम, मेरठ और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा वोटर

संक्षेप: निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मेरठ मंडल के विभिन्न जिलों में करीब 25 लाख वोटर का नाम कटना तय है। ये ऐसे मतदाता हैं जिनका गणना फार्म किसी न किसी कारण अब तक जमा नहीं हो सका है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मेरठ मंडल के विभिन्न जिलों में करीब 25 लाख वोटर का नाम कटना तय है। ये ऐसे मतदाता हैं जिनका गणना फार्म किसी न किसी कारण अब तक जमा नहीं हो सका है। इन्हें शिफ्टेड, मृतक अथवा अनुपस्थित मतदाता माना जा रहा है। हालांकि एसआईआर का समय बढ़ने से अब एक बार और परीक्षण का मौका मिल गया है। आधिकारिक रिकार्ड के अनुसार मेरठ मंडल में करीब 25 लाख मतदाताओं का गणना पत्र वापस जमा नहीं हो सका है। उन्हें मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेट अथवा डुप्लीकेट मतदाता मानते हुए वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कार्रवाई हो रही है। बीएलओ के माध्यम से इसकी कार्रवाई की जा रही है।

मेरठ मंडल में सबसे अधिक करीब नौ लाख गाजियाबाद जिले में मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेट अथवा डुप्लीकेट मतदाता माने जा रहे हैं। मेरठ जिले में यह संख्या 6.30 लाख से अधिक है। बागपत जिले में करीब डेढ़ लाख, हापुड़ जिले में ढाई लाख और बुलंदशहर जिले में करीब साढ़े तीन लाख और गौतमबुद्धनगर में करीब तीन लाख हैं। इस तरह छह जिलों में कुल संख्या 25 लाख के करीब हो रही है। अब 26 दिसंबर तक का समय बढ़ने के बाद ऐसे मतदाताओं का एक बार फिर परीक्षण का अवसर मिल गया है। अधिकारियों के अनुसार अगले 15 दिनों में किसी का गणना फार्म जमा हो जाता है तो फिर उस पर विचार किया जा सकेगा।