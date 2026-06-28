मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट हैक, होम पेज पर दिखे पाकिस्तान समर्थक मैसेज
मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट रविवार को कथित रूप से हैक कर ली गई। वेबसाइट पर सामान्य जानकारी की जगह पाकिस्तान के समर्थन में आपत्तिजनक संदेश और नारे दिखाई देने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही वेबसाइट को बंद कर दिया गया।
UP News: यूपी के मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) की आधिकारिक वेबसाइट रविवार को कथित रूप से हैक कर ली गई। वेबसाइट खोलने पर सामान्य जानकारी के बजाय काले रंग की स्क्रीन पर पाकिस्तान के समर्थन में आपत्तिजनक संदेश और नारे दिखाई दे रहे थे। अधिकारियों के अनुसार, हैकरों ने खुद को 'ओवरथ्रश1337' नामक समूह का सदस्य बताया है।
घटना सामने आने के बाद प्राधिकरण में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एमडीए की तकनीकी और आईटी टीम ने वेबसाइट को तत्काल बंद कर दिया और सर्वर की सुरक्षा के साथ वेबसाइट को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिलहाल वेबसाइट बंद कर तकनीकी खामियों को दूर किया जा रहा है। वहीं, इसे लेकर अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि वेबसाइट हैक होने का मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और साइबर टीम मामले की जांच में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
साइबर शातिरों ने की पांच लोगों से 1.53 करोड़ की ठगी
इससे पहले साइबर शातिरों ने पांच लोगों से एक करोड़ 53 लाख रुपये ठग लिए। लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के बहाने, एपीके फाइल भेजकर शिकार बनाया। पीड़ितों ने संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कराया है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज निवासी विष्णु कुमार तिवारी ने फिल्म निर्माण और प्रोडक्शन हाउस में निवेश के नाम पर एक करोड़ 48 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है।
उन्होंने शहर के अतरसुइया निवासी मोहम्मद एतिशाम उर्फ राजू समेत कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि 2018 से 2022 के बीच फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पर उनसे बड़ी रकम ली गई, लेकिन न तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ और न ही धन वापस किया गया। वहीं प्रयागराज के सिविल लाइंस निवासी छाया हरदहा ने ऑनलाइन क्रीम ऑर्डर किया था। डिलीवरी और रिफंड के नाम पर खुद को कंपनी का कर्मचारी व अधिकारी बताने वाले ठगों ने उनसे अलग-अलग माध्यमों से 82256 रुपये ट्रांसफर करा लिए। छाया ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
थार्नहिल रोड स्थित बिशप हाउस निवासी बिबिन एक्का ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है कि एक व्यक्ति ने उनके मोबाइल पर कॉल कर खुद को विकास कुमार साहनी बताया और धोखे से उनके खाते से कई बार में दो लाख तीन हजार 989 रुपये ट्रांसफर कर लिए।
धूमनगंज निवासी अभिसूचना विभाग में तैनात एएसआई (एम) नीरज कुमार भी साइबर ठगी के शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि क्रेडिट कार्ड से भुगतान में तकनीकी समस्या के बाद एक व्यक्ति ने बैंक प्रतिनिधि बनकर कॉल किया और रिफंड दिलाने के बहाने उनके खाते से 49,998 रुपये निकाल लिए।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें