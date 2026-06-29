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16 घंटे हैक रही मेरठ विकास प्राधिकरण की साइट; हैकर्स ने पाकिस्तान समर्थित नारे लिखे, मचा हड़कंप

sandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की वेबसाइट साइबर हमले का शिकार हो गई। हैकरों ने होम पेज बदलकर पाकिस्तान समर्थक नारे और आपत्तिजनक संदेश लिख दिए। करीब 16 घंटे बाद वेबसाइट बहाल की गई। साइबर क्राइम, एसटीएफ और खुफिया विभाग मामले की जांच में जुटे हैं।

16 घंटे हैक रही मेरठ विकास प्राधिकरण की साइट; हैकर्स ने पाकिस्तान समर्थित नारे लिखे, मचा हड़कंप

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की वेबसाइट पर साइबर अटैक किया गया। साइबर अपराधियों ने वेबसाइट को हैक कर इस पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी लिखी। करीब 16 घंटे मेडा की वेबसाइट को हैक रखा गया। मामले की जानकारी मिलते ही मेडा अधिकारियों ने तुरंत ही एसएसपी और बाकी अधिकारियों को सूचना दी। दूसरी ओर, वेबसाइट को ठीक कराने के लिए संबंधित टीम ने काम शुरू किया और संबंधित कंपनी को सूचना दी। रविवार सुबह शिकायत पुलिस को दी गई। फिलहाल वेबसाइट को ठीक करा लिया है। इस प्रकरण में साइबर क्राइम टीम, एसटीएफ और खुफिया विभाग की टीम कार्रवाई में लगी है।

वेबसाइट का हैकर्स ने होम पेज बदला

मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर साइबर अपराधियों ने शनिवार रात को किसी समय साइबर अटैक किया। इस दौरान वेबसाइट को हैक कर लिया और इसका होम-पेज बदल दिया। आरोपियों ने पाकिस्तान के समर्थित नारे लिखे और आपत्तिजनक संदेश भी लिखे गए। इस मामले में देररात मेडा अधिकारियों को जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई।

ओवरथ्रैश-1337 नाम के हैकर ग्रुप की करतूत

दूसरी ओर, वेबसाइट का सिक्योरिटी सिस्टम और मेंटेनेंस देखने वाली कंपनी को भी जानकारी दी गई। तुरंत ही वेबसाइट को सुरक्षा कारणों के चलते मेंटेनेंस पर डाल दिया और तमाम सुरक्षा मानक शुरू कर दिए गए। इसके बाद रविवार को साइबर क्राइम थाना पुलिस और पुलिस अधिकारियों ने पूरी घटना को लेकर कार्रवाई शुरू कराई। पता चला कि खुद को ओवरथ्रैश-1337 नाम से बताने वाले साइबर हैकर ग्रुप ने इस घटना को अंजाम दिया। वेबसाइट से कोई जानकारी चोरी की गई या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। फिलहाल पूरे मामले में वेबसाइट का काम देखने वाली कंपनी सर्वर पर छानबीन में लगी है।

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करीब 16 घंटे बाद ठीक हुई वेबसाइट

मेडा की वेबसाइट करीब 16 घंटे तक हैक रही। इस दौरान मेडा की टेक्निकल टीम ने वेबसाइट को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान वेबसाइट का मेंटेनेंस टीम ने ही किसी तरह से वेबसाइट को ठीक किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच प्रचलित है।

टीम भी कर रही जानकारी

एलआईयू, आईबी और बाकी खुफिया टीम इस संबंध में जानकारी में लगी हैं। दूसरी ओर, किस तरह की जानकारी चोरी की गई है, इसे लेकर भी छानबीन की जा रही है। फिलहाल इस मामले में अधिकारी अलर्ट हैं और बाकी तमाम सरकारी वेबसाइट पर भी सुरक्षा संबंधित मेंटेनेंस काम शुरू कराया गया है, ताकि ऐसी घटना न हो।

क्या बोले मेडा के सचिव?

अर्पित गुप्ता, सचिव मेडा ने बताया कि मेडा की वेबसाइट हैक की गई थी और इस संबंध में पुलिस और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद रविवार को वेबसाइट को ठीक करा लिया गया है। कोई संवेदनशील डाटा चोरी होने की जानकारी फिलहाल नहीं है। इस प्रकरण में लिखित शिकायत भी की गई है।

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केस दर्ज कर पुलिस कर रही कार्रवाई

विनायक गोपाल भोसले, एसपी सिटी मेरठ ने बताया कि मेडा सचिव अर्पित गुप्ता की ओर से एक शिकायत देते हुए बताया कि विभाग की सरकारी वेबसाइट को हैक किया है। इस दौरान पाकिस्तान के समर्थन में कमेंट वेबसाइट पर डाले गए थे। प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया गया है और कार्रवाई के लिए टीम को लगाया गया है। - ।

ये डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध

मेरठ मास्टर प्लान 2031 का पूरा डाटा वेबसाइट पर अपलोड है।

जमीन अधिग्रहण संबंधित पॉलिसी और योजना ले-आउट की जानकारी।

वैध और अवैध कॉलोनियों की सूचना भी वेबसाइट पर है।

कॉलोनियों के मानचित्र की सूचना भी इसी वेबसाइट पर रहती है।

मेडा के टेंडर संबंधित जानकारी भी इस वेबसाइट पर मौजूद है।

बोर्ड बैठकों का ब्योरा भी इसी वेबसाइट पर मौजूद रहता है।

मेडा अधिकारियों ने नाम, पदनाम और फोटो समेत तमाम जानकारी रहती है।

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