5 मिनट की देरी पर डिलीवरी ब्वॉय के पीटा; खींचकर घर में ले गया, मेरठ के कपल पर FIR

मेरठ में ऑर्डर पांच मिनट लेट होने पर ग्राहक ने डिलीवरी बॉय अमित यादव की थप्पड़-घूंसों से पिटाई कर दी। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी यमन पर केस दर्ज किया। विरोध में 20 से अधिक डिलीवरी बॉय धरने पर बैठ गए और ऑर्डर लेना बंद कर दिया।

मेरठ में ऑर्डर पहुंचाने में 5 मिनट की देरी एक डिलीवरी बॉय को भारी पड़ गई। आरोप है कि ग्राहक ने गाली-गलौज करते हुए डिलीवरी बॉय अमित यादव की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसे लात-घूंसों और थप्पड़ों से पीटा गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे गंगा सागर इलाके की गंगा हाइट्स बिल्डिंग की बताई जा रही है। अमित यादव फ्लैट नंबर 110 में ऑर्डर पहुंचाने गया था। अमित के मुताबिक, ऑर्डर करीब पांच मिनट लेट था। इससे नाराज ग्राहक ने पहले फोन पर उससे बहस की और घर आने को कहा। अमित का कहना है कि वह ग्राहक को समझाकर ऑर्डर देने पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई।

ऑर्डर लेट होने पर डिलीवरी ब्वॉय को पीटा साढ़े तीन मिनट के सीसीटीवी फुटेज में अमित बिल्डिंग के फ्लैट के बाहर पहुंचकर बेल बजाता दिखाई देता है। दरवाजा खुलने के बाद दोनों के बीच बातचीत और नोकझोंक होती है। इसी दौरान एक महिला भी बाहर आती है। आरोप है कि युवक अमित को करीब 10 थप्पड़ और दो घूंसे मारता है। इसके बाद उसे अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद अमित रोते हुए फ्लैट से बाहर निकलता दिखाई देता है। अमित ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। उसने आरोप लगाया कि युवक उस पर अपनी पत्नी से बदतमीजी करने और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए रेप का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहा था। अमित पिछले करीब एक साल से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है और साथ में 12वीं की पढ़ाई भी कर रहा है।