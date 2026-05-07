रिश्वतखोरी में CGST अधीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार, मेरठ में CBI का ऐक्शन
यूपी के मेरठ में सीबीआई ने ऐक्शन लिया है। CBI) ने मेरठ में रिश्वतखोरी के एक मामले में सीजीएसटी विभाग के अधीक्षक और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है।
यूपी के मेरठ में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में सीजीएसटी कार्यालय में बड़ा ऐक्शन लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मेरठ मंगलपांडेनगर स्थित सीजीएसटी दफ्तर में छापेमारी करके रिश्वतखोरी मामले में अधीक्षक और उनके कार्यालय में कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को सीबीआई टीम गिरफ्तार करके साथ ले गई। इस कार्रवाई से दफ्तर में अफसरों से लेकर कर्मचारियों में खलबली मच गई।
सीबीआई टीम ने बुधवार को अधीक्षक रेंज-1 मेरठ के कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ शिकायतकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के बदले में अधीक्षक की ओर से छह हजार रुपये की अवैध रिश्वत की मांग करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
सीबीआई की टीम बुधवार को मेरठ पहुंची। मंगलपांडेनगर स्थित सीजीएसटी रेंज-1 दफ्तर परिसर में पहुंची और आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। सीबीआई टीम ने आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर यश शर्मा को मेरठ स्थित सीजीएसटी अधीक्षक संजय मीणा की ओर से रिश्वत की राशि मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल सीबीआई टीम दोनों आरोपियों अधीक्षक सीजीएसटी संजय मीणा एवं कंप्यूटर ऑपरेटर यश शर्मा को गिरफ्तार कर ले गई है। सीबीआई की टीम की अभी पूरे मामले में जारी है।
इनका कहना
सहायक आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर मंडल प्रथम मेरठ अरुण कुमार ने बताया कि सीबीआई ने कार्रवाई की है। अधीक्षण संजय मीणा को पूछताछ के लिए लेकर गए है। जिसे कंप्यूटर ऑपरेटर बताया जा रहा है, वह विभागीय कर्मचारी नहीं है। सीबीआई की ओर से कार्रवाई की जैसे ही सूचना मिलेगी। इसके तुरंत बाद अधीक्षण संजय मीणा के खिलाफ निलंबन की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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