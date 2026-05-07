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रिश्वतखोरी में CGST अधीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार, मेरठ में CBI का ऐक्शन

Deep Pandey हिन्दुस्तान, मेरठ
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यूपी के मेरठ में सीबीआई ने ऐक्शन लिया है। CBI) ने मेरठ में रिश्वतखोरी के एक मामले में सीजीएसटी विभाग के अधीक्षक और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है।

रिश्वतखोरी में CGST अधीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार, मेरठ में CBI का ऐक्शन

यूपी के मेरठ में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में सीजीएसटी कार्यालय में बड़ा ऐक्शन लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मेरठ मंगलपांडेनगर स्थित सीजीएसटी दफ्तर में छापेमारी करके रिश्वतखोरी मामले में अधीक्षक और उनके कार्यालय में कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को सीबीआई टीम गिरफ्तार करके साथ ले गई। इस कार्रवाई से दफ्तर में अफसरों से लेकर कर्मचारियों में खलबली मच गई।

सीबीआई टीम ने बुधवार को अधीक्षक रेंज-1 मेरठ के कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ शिकायतकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के बदले में अधीक्षक की ओर से छह हजार रुपये की अवैध रिश्वत की मांग करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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सीबीआई की टीम बुधवार को मेरठ पहुंची। मंगलपांडेनगर स्थित सीजीएसटी रेंज-1 दफ्तर परिसर में पहुंची और आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। सीबीआई टीम ने आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर यश शर्मा को मेरठ स्थित सीजीएसटी अधीक्षक संजय मीणा की ओर से रिश्वत की राशि मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल सीबीआई टीम दोनों आरोपियों अधीक्षक सीजीएसटी संजय मीणा एवं कंप्यूटर ऑपरेटर यश शर्मा को गिरफ्तार कर ले गई है। सीबीआई की टीम की अभी पूरे मामले में जारी है।

इनका कहना

सहायक आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर मंडल प्रथम मेरठ अरुण कुमार ने बताया कि सीबीआई ने कार्रवाई की है। अधीक्षण संजय मीणा को पूछताछ के लिए लेकर गए है। जिसे कंप्यूटर ऑपरेटर बताया जा रहा है, वह विभागीय कर्मचारी नहीं है। सीबीआई की ओर से कार्रवाई की जैसे ही सूचना मिलेगी। इसके तुरंत बाद अधीक्षण संजय मीणा के खिलाफ निलंबन की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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