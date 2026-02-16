Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

मेरठ का नीला ड्रम कांड: मुस्कान-साहिल के खिलाफ आज कोर्ट में गवाही, अब तक 15 गवाह सामने आए

Feb 16, 2026 10:57 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम केस यानी सौरभ हत्याकांड में सोमवार को जिला जज कोर्ट में सुनवाई होगी। पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर सौरभ की हत्या कर शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट से भरने का आरोप है। अब तक 15 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और केस अंतिम चरण में पहुंच गया है।

मेरठ का नीला ड्रम कांड: मुस्कान-साहिल के खिलाफ आज कोर्ट में गवाही, अब तक 15 गवाह सामने आए

मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम केस यानी सौरभ हत्याकांड में सोमवार को जिला जज कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस सनसनीखेज मामले में अब तक 15 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और केस अंतिम चरण में पहुंचता नजर आ रहा है। न्यायालय में ज्यादातर कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके चलते माना जा रहा है कि आने वाले समय में अदालत इस मामले में फैसला सुना सकती है। सुनवाई को लेकर पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की नजरें अदालत की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं।

ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ राजपूत पहले मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और बाद में लंदन की एक बेकरी में नौकरी करने लगे थे। उनकी पत्नी मुस्कान अपनी बेटी पीहू के साथ मेरठ के ब्रह्मपुरी स्थित घर में रह रही थी। इसी दौरान मुस्कान का पुराने दोस्त साहिल के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि इस रिश्ते को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद भी होता रहता था।

ये भी पढ़ें:प्रेमी साहिल-मुस्कान को कैब ड्राइवर ने पहचाना, बोला- इन्हें लेकर गया था हिमाचल
ये भी पढ़ें:जेल में इस एक काम के लिए तड़प रहे साहिल-मुस्कान, कैसे बिता रहे अपना पूरा समय

नीले ड्रम में भरे थे शव के टुकड़े

बताया गया कि 25 फरवरी 2025 को सौरभ मेरठ लौटे थे। आरोप है कि तीन मार्च की रात मुस्कान ने खाने में नशीली गोलियां मिलाकर सौरभ को खिला दीं, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और सिर को धड़ से अलग कर दिया। सबूत मिटाने के इरादे से शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दिया गया, ताकि बदबू और पहचान छिपाई जा सके। वारदात को अंजाम देने के बाद चार मार्च को दोनों हिमाचल प्रदेश फरार हो गए थे।

मेरठ से हुई थी साहिल और मुस्कान की गिरफ्तारी

करीब दो सप्ताह बाद 17 मार्च को मेरठ लौटने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को 18 मार्च की सुबह गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ, जिसके बाद इस मामले ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। वर्तमान में केस की सुनवाई जिला जज कोर्ट में चल रही है और गवाहों के बयान अंतिम चरण में हैं।

बहसूमा का सांप कांड

इसके अलावा बहसूमा थाना क्षेत्र के चर्चित ‘सांप कांड’ में भी सोमवार को अदालत में सुनवाई निर्धारित है। अप्रैल 2025 में अकबरपुर सादात गांव में अमित की मौत को पहले सांप के काटने की घटना बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रविता का अमरदीप नामक युवक से प्रेम संबंध था और दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में अब तक पांच गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है।

दोनों चर्चित मामलों की सुनवाई को लेकर लोगों में खासा उत्साह और जिज्ञासा बनी हुई है। अदालत की अगली कार्यवाही और संभावित फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News Meerut News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;