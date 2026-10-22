मुस्कान का मकान मालिक 19 महीने से अपने कमरों को खुलवाने के लिए भटक रहा, SSP से लगाई गुहार
उत्तर प्रदेश के मेरठ में नीले ड्रम कांड वाली मुस्कान का मकान मालिक 19 महीने से अपने बंद कमरों को खुलवाने के लिए भटका रहा है। मकान मालिक ने एसएसपी से मिलकर कमरों को खुलवाने के गुहार लगाई है।
यूपी में मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद मुस्कान का मकान मालिक 19 महीने से अपने ही कमरों को खुलवाने के लिए भटक रहा। मकान मालिक ने एसएसपी से गुहार लगाई है। दरअसल, अदालत का फैसला आने के बाद अब मुस्कान के मकान मालिक को अपने ही मकान का बंद हिस्सा वापस मिलने की उम्मीद जगी है। हत्या के बाद से मकान के दो कमरे और गैराज पर लगा ताला करीब 19 महीने बाद भी नहीं खुला है।
बंद हिस्से पर कब्जा वापस लेने के लिए मकान मालिक ओमपाल सिंह बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर कमरे और गैराज खाली कराकर सौंपने की मांग की। पीड़ित मकान मलिक ओमपाल सिंह का कहना है कि लंबे समय से मकान का हिस्सा बंद होने के कारण वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनके मकान में सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ किराये पर रहता था। इसी मकान में सौरभ की हत्या की गई थी। वहीं, एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में विधिक राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारकर नीले ड्रम में जमा दिया था
ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर निवासी मर्चेंट नेवीकर्मी सौरभ राजपूत की 3 मार्च 2025 की रात को घर के अंदर ही पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। मुस्कान ने खाने में बेहोशी की दवा देकर सौरभ को बेहोश किया और इसके बाद सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर घर के बाथरूम में लाश के टुकड़े किए। सिर को धड़ से काटकर अलग कर दिया और दोनों हाथ भी कलाई से काट दिए। इसके बाद लाश को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया। हत्या कर लाश ठिकाने लगाने के बाद साहिल और मुस्कान ट्रैक्सी लेकर हिमाचल फरार हो गए और अय्याशी करते रहे। वहीं, एक मंदिर में दोनों ने शादी भी कर ली थी। 18 मार्च को दोनों मेरठ वापस आए तो हत्याकांड का खुलासा हुआ और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर नीले ड्रम से लाश बरामद की थी।
कोर्ट ने दी है दोषियों को फांसी की सजा
इस मामले में कोर्ट में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके चौबे और वादी पक्ष के वकील विजय बहादुर ने कोर्ट में 22 गवाह पेश किए। पुलिस की एक हजार पन्नों की चार्जशीट और तमाम साक्ष्य के आधार पर 30 सितंबर 2026 को जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने साहिल और मुस्कान को दोषी करार दिया था। 14 अक्टूबर 2026 यानी बुधवार को कोर्ट में दोनों कातिल मुस्कान और साहिल की पेशी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कराई गई। जिला जज की कोर्ट ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्या में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लाश छिपाने/साक्ष्य मिटाने में सात साल सजा और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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