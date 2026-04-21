नीला ड्रम कांड वाली मुस्कान ने कोर्ट में बचाव में कुछ कहने से किया इनकार, क्या बोला प्रेमी साहिल?

यूपी के मेरठ में नीला ड्रम कांड वाली मुस्कान ने कोर्ट में बचाव में कुछ कहने से इनकार कर दिया। जबकि साहिल ने बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

UP News: यूपी के मेरठ में नीला ड्रम केस यानी सौरभ हत्याकांड में हत्यारोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मंगलवार दोपहर जिला जज कोर्ट में पेश कराया गया। कोर्ट के आदेश पर विशेष अभिरक्षा में अलग पुलिस वैन में दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। इस दौरान कोर्ट रूम को भी पुलिसकर्मियों ने पूरी तरह से घेर लिया। दोनों पर हमले का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने लोगों को पीछे धकेल दिया। साहिल और मुस्कान से कोर्ट ने अलग-अलग बयान लिए और इन्हें खिलाफ हुई गवाही की जानकारी दी। मुस्कान ने बचाव में कुछ कहने और साक्ष्य पेश करने से इंकार कर दिया, जबकि साहिल ने बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

ब्रह्मपुरी में 3 मार्च 2025 की रात को मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की घर में ही हत्या कर दी थी। कत्ल के बाद सिर को धड़ से काटकर अलग कर दिया और दोनों हाथ भी कलाई से काट डाले थे। लाश के टुकड़े नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था और 4 मार्च दोनों आरोपी हिमाचल घूमने के लिए फरार हो गए थे। 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ आए, जिसके बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ। 18 मार्च को दोनों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 19 मार्च को साहिल और मुस्कान को जेल भेजा गया था। सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला जज अनुपम कुमार की कोर्ट में चल रही है और अभी तक 22 गवाह की गवाही पूरी हो चुकी है। 313 की कार्रवाई यानी आरोपियों को अपने बचाव में बयान देने के लिए मंगलवार को कोर्ट में पेश कराया गया। कोर्ट के आदेश पर विशेष अभिरक्षा में पुलिस फोर्स अलग वैन में जेल से साहिल और मुस्कान को मंगलवार दोपहर 2.30 बजे कोर्ट रूम लेकर पहुंची।

साहिल बोला, मुझे बचाव में साक्ष्य पेश करने हैं सुरक्षा घेरे में पहले साहिल को कोर्ट में लाया गया। कुछ लोगों ने साहिल को रोकने और हमले का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें धकेल दिया। साहिल को कटघरे में खड़ा कराया गया। कोर्ट ने साहिल से नाम और पिता का नाम पूछा। जिला जज ने साहिल को बताया कि सौरभ मर्डर केस में उसके खिलाफ 22 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी है। इस दौरान हर गवाह का नाम और दी गई गवाही संक्षेप में बताई गई। साहिल से पूछा गया कि क्या उसे अपने बचाव में कुछ कहना है और कोई साक्ष्य कोर्ट में पेश करना है। इस पर साहिल ने बताया कि उसे अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने हैं और इसके लिए समय चाहिए।

बेटी को गोद में लेकर आई मुस्कान मुस्कान और साहिल दोनों को एक अलग पुलिस वैन में कचहरी लाया गया था। सूट और काला दुप्पटा पहनकर आई मुस्कान ने गोद में अपनी बेटी राधा को लिया हुआ था। कोर्ट ने मुस्कान को भी बताया कि उसके खिलाफ 22 लोगों की गवाही हुई है और सभी ने बताया कि मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की। कोर्ट ने मुस्कान से पूछा कि क्या उसे अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने हैं या कोई गवाही करानी है। इस पर मुस्कान ने इंकार कर दिया कहा कि अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

50 मिनट कोर्ट में रहे साहिल और मुस्कान साहिल और मुस्कान दोनों कोर्ट में करीब 45 से 50 मिनट तक रहे। इस दौरान 20 मिनट साहिल के बयान हुए और लगभग 18 मिनट मुस्कान के बयान हुए। कोर्ट ने अब इस मामले में बचाव पक्ष को साक्ष्य पेश करने यानी डिफेंस साक्ष्य के लिए 28 अप्रैल की तारीख दी है। इस दौरान भी इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखने का आदेश भी दिया गया है।