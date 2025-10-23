यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना मेरठ, सांस लेना भी मुश्किल, AQI 300 के पार

Hindustan Hindi News
Meerut becomes the most polluted city in UP breathing becomes difficult AQI crosses 300
संक्षेप: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रदूषकों के जमाव से मेरठ गुरुवार को प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जिसका औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 दर्ज किया गया। 

Thu, 23 Oct 2025 10:36 PMPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, मेरठ
मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच लगातार बढ़ते प्रदूषकों से मेरठ गुरुवार को प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भी मेरठ सातवें पायदान पर रहा। बीते 24 घंटे में मेरठ का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 300 दर्ज हुआ जो बहुत खराब श्रेणी में है। इस अवधि में मेरठ के तीनों केंद्रों पर महत्वपूर्ण प्रदूषक पीएम-2.5 एवं पीएम-10 के स्तर चार सौ से ऊपर रिकॉर्ड हुए।

गुरुवार को हवा की गति शांत होने से प्रदूषकों के हटने की उम्मीद खत्म हो गई। केवल दोपहर के वक्त अधिक तापमान से प्रदूषकों में गिरावट हो पा रही है, लेकिन सुबह-शाम एवं देर रात प्रदूषक एकत्र होकर शहर की हवा को जहरीली बना रहे हैं।

आज से और बिगड़ सकती हैं स्थितियां

प्रदूषण से जूझ रहे मेरठ सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश शहरों में फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं दिख रही। तेज हवा या फिर बारिश इन प्रदूषकों से राहत दिला सकती है। अगले पांच दिन बारिश के आसार नहीं हैं। हवा अधिकांश समय शांत है। इन सबके बीच न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर भी शुरू हो गया है। शांत हवा के बीच तापमान में गिरावट से रात में प्रदूषकों की मार और बढ़ने की आशंका है। आज से मौसम विभाग ने सुबह के घंटों में धुंध की चेतावनी दी है।

देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर

शहरएक्यूआई
बहादुरगढ़325
धारूहेड़ा322
धौलपुर311
दिल्ली305
नंदेसरी303
जींद302
मेरठ300

आसपास शहरों का हाल

शहरएक्यूआई
मुजफ्फरनगर295
ग्रेटर नोएडा280
हापुड़279
बुलंदशहर276
बागपत261
Meerut Meerut News Meerut Latest News
