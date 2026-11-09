पटाखे के धमाके से डरकर भागा मासूम, गिरने से गई जान; मातम में बदली दिवाली की खुशियां
यूपी के मेरठ में पटाखे के धमाके से डर भागे पांच साल के मासूम की गिरने से जान चली गई। मासूम की जान चली जाने से परिवार में कोहराम मच गया। दिवाली की खुशियां में मातम में बदल गईं।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में ब्रह्मपुरी के शिव शक्ति नगर में पटाखे की तेज आवाज से डरकर भागा पांच साल का मासूम हादसे का शिकार हो गया। सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे की मौत के बाद दिवाली खुशियां मातम में बदल गई।
दीवाली की रात करीब 11 बजे शिव शक्ति नगर में कुछ लोग पटाखे चला रहा था। इस दौरान वहीं रहने वाला पांच वर्षीय हर्ष अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। पटाखे के तेज धमाके की आवाज सुनकर हर्ष घबरा गया और डरकर घर के अंदर की ओर भागा। इस दौरान वह गिर पड़ा और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। परिजन आनन-फानन में बच्चे को रात में ही केएमसी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से उसे आनंद अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था, लेकिन सोमवार सुबह बच्चे ने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। उधर, एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि मृतक के परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मासूम का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है।
प्रयागराज में पटाखों से 18 लोगों की कॉर्निया ज़ख्मी
वहीं प्रयागराज में दीपावली की खुशियों में थोड़ी सी लापरवाही कई लोगों को गहरे जख्म दे गई। पिछले 24 घंटे में पटाखों से 18 लोग जख्मी हो चुके हैं। इनमें आठ लोगों की कॉर्निया प्रभावित हुई है, जबकि छह लोगों के चेहरे झुलस गए हैं। दो लोग गैस सिलेंडर में लीकेज होने से लगी आग के कारण झुलस गए। सभी जख्मी लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। कॉल्विन अस्पताल के नेत्र सर्जन डॉ. राम मिलन ने बताया कि रविवार की रात में मनौरी के रहने वाले शिवम (6) की आंख में बारूद चले जाने के कारण कॉर्निया जख्मी हो गई। मूरतगंज के रोहन (8) की आंख में बारूद का कण पड़ जाने के कारण जख्मी हो गया। खुल्दाबाद के रहने वाले (13) अरुण कुमार का चेहरा झुलस जाने के कारण भर्ती किया गया। मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय के नेत्र सर्जन डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि नैनी के रहने वाले अभिषेक (8) की आंख जख्मी होने के कारण कॉर्निया खराब हो गई। फुलवारी के रहने वाले प्रियांशु (12) की शर्ट में जलता हुआ पटाखा फंस जाने के कारण चेहरा और हाथ झुलस गया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें