पटाखे के धमाके से डरकर भागा मासूम, गिरने से गई जान; मातम में बदली दिवाली की खुशियां

यूपी के मेरठ में पटाखे के धमाके से डर भागे पांच साल के मासूम की गिरने से जान चली गई। मासूम की जान चली जाने से परिवार में कोहराम मच गया। दिवाली की खुशियां में मातम में बदल गईं।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में ब्रह्मपुरी के शिव शक्ति नगर में पटाखे की तेज आवाज से डरकर भागा पांच साल का मासूम हादसे का शिकार हो गया। सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे की मौत के बाद दिवाली खुशियां मातम में बदल गई।

दीवाली की रात करीब 11 बजे शिव शक्ति नगर में कुछ लोग पटाखे चला रहा था। इस दौरान वहीं रहने वाला पांच वर्षीय हर्ष अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। पटाखे के तेज धमाके की आवाज सुनकर हर्ष घबरा गया और डरकर घर के अंदर की ओर भागा। इस दौरान वह गिर पड़ा और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। परिजन आनन-फानन में बच्चे को रात में ही केएमसी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से उसे आनंद अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था, लेकिन सोमवार सुबह बच्चे ने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। उधर, एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि मृतक के परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मासूम का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है।