Hindi NewsUP Newsmedical representative had his throat slit by kite manjha, causing chaos and grief in his family
स्कूटी से जा रहे एमआर की मांझे से कटी गर्दन, मौत से परिवार में मचा कोहराम

स्कूटी से जा रहे एमआर की मांझे से कटी गर्दन, मौत से परिवार में मचा कोहराम

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में पतंग के मांझे ने स्कूटी सवार एमआर मो. शोएब की गर्दन काट दी। हादसे में शोएब की मौत हो गई। हादसे में मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है।

Feb 04, 2026 09:39 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में लखनऊ में हैदरगंज चौराहे से मिल एरिया को जाने वाले फ्लाईओवर पर बुधवार दोपहर पतंग के मांझे ने स्कूटी सवार 35 वर्षीय मो. शोएब की गर्दन काट दी। हादसे में शोएब की मौत हो गई। शोएब एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रजेंटेटिव थे। मौत से परिवार में कोहराम मच गया ।

इंस्पेक्टर बाजारखाला ब्रजेश कुमार सिंह के मुताबिक मो. शोएब दुबग्गा की सीते विहार कालोनी के रहने वाले थे। वह एक दवा कंपनी में एमआर थे। बुधवार दोपहर स्कूटी से मार्केट जा रहे थे। इस बीच हैदरगंज चौराहे से मिल एरिया को जाने वाले फ्लाईओवर पर चढ़े। ढाल पर ही मांझा उनकी गर्दन में फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जबतक मो. शोएब खिंचाव से गर्दन कटी और वह अनियंत्रित होकर गिर गए थे। यह देख राहगीर दौड़े और उन्होंने आनन फानन शोएब को उठाया। गर्दन से खून निकल रहा था और वह तड़प रहे थे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पिकेट पुलिस मौके पर पहुंचे। शोएब की गर्दन पर कपड़ा रखा।

पुलिस कर्मी लोगों की मदद से शोएब को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे। शोएब के पास से बरामद मोबाइल से उनके परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी गई। ट्रामा में शोएब की इलाज के दौरान मौत हो गई। शोएब के परिवार में उनकी पत्नी फौजिया, दो बेटियां सात वर्षीय बुशरा और दो साल की इकरा, मां आबिदा बानो है। पिता की कई साल पूर्व मौत हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी शोएब के घरवालों ने कोई तहरीर नहीं दी है। वह जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
