स्कूटी से जा रहे एमआर की मांझे से कटी गर्दन, मौत से परिवार में मचा कोहराम
यूपी की राजधानी लखनऊ में पतंग के मांझे ने स्कूटी सवार एमआर मो. शोएब की गर्दन काट दी। हादसे में शोएब की मौत हो गई। हादसे में मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है।
यूपी में लखनऊ में हैदरगंज चौराहे से मिल एरिया को जाने वाले फ्लाईओवर पर बुधवार दोपहर पतंग के मांझे ने स्कूटी सवार 35 वर्षीय मो. शोएब की गर्दन काट दी। हादसे में शोएब की मौत हो गई। शोएब एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रजेंटेटिव थे। मौत से परिवार में कोहराम मच गया ।
इंस्पेक्टर बाजारखाला ब्रजेश कुमार सिंह के मुताबिक मो. शोएब दुबग्गा की सीते विहार कालोनी के रहने वाले थे। वह एक दवा कंपनी में एमआर थे। बुधवार दोपहर स्कूटी से मार्केट जा रहे थे। इस बीच हैदरगंज चौराहे से मिल एरिया को जाने वाले फ्लाईओवर पर चढ़े। ढाल पर ही मांझा उनकी गर्दन में फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जबतक मो. शोएब खिंचाव से गर्दन कटी और वह अनियंत्रित होकर गिर गए थे। यह देख राहगीर दौड़े और उन्होंने आनन फानन शोएब को उठाया। गर्दन से खून निकल रहा था और वह तड़प रहे थे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पिकेट पुलिस मौके पर पहुंचे। शोएब की गर्दन पर कपड़ा रखा।
पुलिस कर्मी लोगों की मदद से शोएब को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे। शोएब के पास से बरामद मोबाइल से उनके परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी गई। ट्रामा में शोएब की इलाज के दौरान मौत हो गई। शोएब के परिवार में उनकी पत्नी फौजिया, दो बेटियां सात वर्षीय बुशरा और दो साल की इकरा, मां आबिदा बानो है। पिता की कई साल पूर्व मौत हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी शोएब के घरवालों ने कोई तहरीर नहीं दी है। वह जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।