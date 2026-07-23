नोटों की गड्डी के साथ दिखे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सस्पेंड

यूपी के कानपुर में नोटों की गड्डी के साथ दिखे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ ऐक्शन हुआ है। फोटो का संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। जांच भी बिठाई है।

यूपी के कानपुर में मेडिकल कॉलेज में टेबल पर नोटों की गड्डी के साथ वायरल हुई कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह की फोटो का संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें निलंबित कर दिया है। पूर्व सीएमएस, एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट की भूमिका की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है।

गुरुवार को डिप्टी सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट कर स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह के निलंबन और अन्य डॉक्टरों-कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि दो दिन पूर्व डॉ. हरप्रीत सिंह की एक फोटो वायरल हुई, जिसमें वह कुर्सी पर बैठे हैं। टेबल पर नोटों की गड्डियां रखी हैं। सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एक गुप्त शिकायत भी शासन को भेजी गई थी। इसमें उन पर नियमों को दरकिनार कर काम करने और चहेतों को ठेका देकर कमीशन लेने समेत तमाम आरोप लगाए गए थे।

सभी आरोपों के जांच के आदेश दिए इसी के साथ पूर्व सीएमएस पर अधिक बेड क्षमता दर्शा कर अधिक भुगतान करने और एक फार्मासिस्ट पर अपनी पत्नी के नाम पर फर्म बनाकर सामग्री क्रय कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी के भी आरोप लगे थे। ठेका देने आदि की जिम्मेदारी संभाल रहे एक डॉक्टर भी फोटो में नोटो की गड्डी साथ लिए दिखे थे। वायरल सामग्री और शिकायतों को संज्ञान में लेते डिप्टी सीएम ने प्राचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह को निलंबित करते हुए सभी आरोपों के जांच के आदेश दिए हैं।