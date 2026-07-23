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नोटों की गड्डी के साथ दिखे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सस्पेंड

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के कानपुर में नोटों की गड्डी के साथ दिखे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ ऐक्शन हुआ है। फोटो का संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है।  जांच भी बिठाई है।

नोटों की गड्डी के साथ दिखे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया सस्पेंड
Medical college principal seen with a bundle of notes; Deputy CM Brajesh Pathak suspends him

यूपी के कानपुर में मेडिकल कॉलेज में टेबल पर नोटों की गड्डी के साथ वायरल हुई कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह की फोटो का संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें निलंबित कर दिया है। पूर्व सीएमएस, एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट की भूमिका की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है।

गुरुवार को डिप्टी सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट कर स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह के निलंबन और अन्य डॉक्टरों-कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि दो दिन पूर्व डॉ. हरप्रीत सिंह की एक फोटो वायरल हुई, जिसमें वह कुर्सी पर बैठे हैं। टेबल पर नोटों की गड्डियां रखी हैं। सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एक गुप्त शिकायत भी शासन को भेजी गई थी। इसमें उन पर नियमों को दरकिनार कर काम करने और चहेतों को ठेका देकर कमीशन लेने समेत तमाम आरोप लगाए गए थे।

सभी आरोपों के जांच के आदेश दिए

इसी के साथ पूर्व सीएमएस पर अधिक बेड क्षमता दर्शा कर अधिक भुगतान करने और एक फार्मासिस्ट पर अपनी पत्नी के नाम पर फर्म बनाकर सामग्री क्रय कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी के भी आरोप लगे थे। ठेका देने आदि की जिम्मेदारी संभाल रहे एक डॉक्टर भी फोटो में नोटो की गड्डी साथ लिए दिखे थे। वायरल सामग्री और शिकायतों को संज्ञान में लेते डिप्टी सीएम ने प्राचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह को निलंबित करते हुए सभी आरोपों के जांच के आदेश दिए हैं।

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रिश्वत लेते ऊर्जा निगम का जेई और लाइमैन गिरफ्तार

वहीे हापुड में एंटी करप्शन टीम ने कामर्शियल कनेक्शन के आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर 12 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए ऊर्जा निगम के अवर अभियंता और संविदा लाइमैन को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से ऊर्जा निगम के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही मेडिकल परीक्षण कर टीम आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मेरठ जनपद के ग्राम अजराड़ा निवासी युनूस ने एंटी करप्शन टीम को 16 जुलाई को बताया कि गांव में उसके बेटे समीर और भतीजे सरताज ने दो किलोवाट के कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए ऊर्जा निगम में आवेदन किया था। लेकिन अवर अभियंता सुधीर ने आवेदन निरस्त कर दिया। काफी दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी परेशान किया जा रहा है। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई राहत नहीं मिली। इसको लेकर वह काफी परेशान हो गए हैं। अवर अभियंता कनेक्शन के आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर 15 हजार रुपये की मांग कर रहा है। पीड़ित ने अवर अभियंता से बात की तो 12 हजार रुपये में मामला तय हो गया है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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