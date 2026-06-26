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मीडिया वाले चंपत राय के पीछे पड़े हैं, इस्तीफा लेकर ही छोड़ेंगे; गोपाल राव भी रिजाइन से अनजान!

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय एवं सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर हर तरफ छाई है पर  विशेष आमंत्रित सदस्य एवं ट्रस्ट के चर्चित चेहरे गोपाल राव इस इस्तीफे से अनजान दिखे। उन्होंने कहा कि मीडिया वाले चंपत राय के पीछे पड़े हैं, इस्तीफा लेकर ही छोड़ेंगे।

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद बढ़ने के बाद अब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की सुर्खियों में छाई हुई है। उधर, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय एवं सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफा पर विशेष आमंत्रित सदस्य एवं ट्रस्ट के चर्चित चेहरे गोपाल राव इस इस्तीफे से अनजान नजर आए हैं। गोपाल राव की प्रतिक्रिया आई कि मीडिया वाले चंपत राय के पीछे पड़े हैं। प्रचार माध्यम वाले चंपत राय का इस्तीफा लेकर छोड़ेंगे।

दरअसल, अयोध्या खबर आई है कि श्रीराम जन्मभमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं खबर यह भी है कि गोपाल राय ने भी खुद को अलग कर लिया है। हालांकि, इसकी अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की। ट्रस्ट या कोई और आधिकारिक बयान नहीं आया है। कारसेवकपुरम के प्रभारी ने भी चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वहीं कारसेवकपुरम में सन्नाटा पसरा है।

चर्चा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दबाव में इस्तीफा दिया

वहीं चर्चा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दबाव में इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस दौरान चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा मांगा गया था। इस पर दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले चढ़ावा चोरी मामले की जांच के दायरे को विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बढ़ाए जाने की मांग की थी। विपक्ष भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि आखिर चंपत राय पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है। सपा अखिलेश यादव और आप के सांसद संजय सिंह लगातार मोर्चा खोल रखा था।

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अब तक आठ लोग नामजद, पूछताछ जारी

इस बीच एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई। रिपोर्ट में सवाल उठाए हैं। फिरहाल एसआईटी की जांच अभी जारी है। इस बीच ट्रस्ट की ओर से दी गई तहरीर पर आठ लोगों को नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि मंदिर में चढ़ावे की गणना प्रक्रिया के दौरान सुनियोजित और लगातार तरीके से नकदी की चोरी और गबन किया गया। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस न्यायिक रिमांड पर लेने के लिए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी।पुलिस को पूछताछ में कुछ जानकारियां मिली हैं। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही हैं।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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