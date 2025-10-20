Hindustan Hindi News
Medanta doctor killed two injured in truck car collision on Purvanchal Expressway
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, मेदांता के डॉक्टर की मौत, दो घायल

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, मेदांता के डॉक्टर की मौत, दो घायल

संक्षेप: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार की भोर एक भीषण सड़क हादसे में गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल के एक युवा डॉक्टर की मौत हो गई। बाराबंकी जिले में हुए इस दर्दनाक हादसे में पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार डॉक्टर अनिकेत कश्यप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

Mon, 20 Oct 2025 04:52 PM
यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सोमवार की भोर एक ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में मेदांता के डॉक्टर की मौत हो गई। जबकि कार सवार एक अन्य डॉक्टर व ड्राइवर सहित दो लोग घायल हो गए। आनन-फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

बिहार के चंपारण के रहने वाले डॉ अनिकेत कश्यप हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता में कार्यरत थे। रविवार देर रात वह अपने साथी डॉ विजियंत कुमार अर्टिगा कार से हरियाणा जा रहे थे। बाराबंकी जिले के थाना लोनीकटरा क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किमी 25 पर भोर में चार बजे पीछे से आ रही ट्रक ओवरटेक करते कार को टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कार सवार दोनों डॉक्टर व चालक सचिन को इलाज के लिए सीएचसी हैदरगढ़ लाया गया।

यहां डॉक्टरों ने चिकित्सक अनिकेत कश्यप को मृत घोषित कर दिया। वहीं, मामूली रूप से घायल हुए मृतक के सहकर्मी डॉ विजियंत कुमार व ड्राइवर सचिन का प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मेदांता के डॉक्टर की दुर्घटना में मौत की सूचना पर एसडीएम राजेश विश्वकर्मा, सीओ समीर कुमार सिंह व कोतवाल अभिमन्यु मल्ल दल बल सहित अन्य अफसर सीएचसी पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। वहीं, अनिकेत के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

उधर, सोमवार सुबह लखीमपुर खीरी के पसगवां थाना क्षेत्र में रोडवेज बस की टक्कर से तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चार घंटे तक जाम लगाया। पुलिस अधिकारियों के समझाने और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हो सका।

रोजा थाना क्षेत्र के सहेजना गांव निवासी गुड्डू (40), संतराम (50) और उनका साथी हरीराम सोमवार सुबह एक ही बाइक पर सवार होकर लखीमपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान महमदपुर ताजपुर (पसगवां थाना क्षेत्र) के पास पीछे से आ रही रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल शाहजहांपुर ले जाया गया, जहां गुड्डू और संतराम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान हरीराम की भी मौत हो गई।

