'हैप्पी नवरात्रि' लिखे बैग में मीट की डिलीवरी; बजरंग दल का हंगामा, ब्लिंकिट स्टोर पर ताला लगा

फतेहपुर के पटेल नगर के ब्लिंकिट स्टोर में ‘हैप्पी नवरात्रि’ लिखे कैरी बैग में मीट की डिलीवरी के आरोप पर बजरंग दल ने हंगामा किया। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में लाइसेंस पर मीट बिक्री की अनुमति नहीं मिली। टीम ने फ्रोजन मीट के 166 पैकेट सीज करने की कार्रवाई शुरू की।

फतेहपुर, संवाददाता: शहर के पटेल नगर स्थित ब्लिंकिट स्टोर में रविवार को मांस के पैकेटों की डिलीवरी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि ‘हैप्पी नवरात्रि’ लिखे कैरी बैग में मीट के पैकेट रखकर बेचे जा रहे थे। हंगामे के बाद स्टोर में ताला लग गया। बजरंग दल के धमेंद्र सिंह जनसेवक ने आरोप लगाया कि ‘हैप्पी नवरात्रि’ लिखे कैरी बैग में मीट की डिलीवरी की जा रही थी। इसे आस्था से खिलवाड़ बताते हुए कंपनी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है।

ब्लिंकिट स्टोर पर लगा ताला सूचना पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने स्टोर का निरीक्षण किया। सहायक आयुक्त खाद्य वीरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि 10 दिन पहले भी नवरात्र में मीट नहीं बेचने के निर्देश दिए गए थे। जांच में लाइसेंस पर मीट बिक्री की अनुमति नहीं मिली। फ्रोजन मीट के 166 पैकेट सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुकदमा और जुर्माने लगाने की कार्रवाई भी होगी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित ने बताया कि आउटलेट संचालक ने खाद्य सामग्री बिक्री का लाइसेंस दिखाया, लेकिन उसके उपनियम 31 में मांस और मांस उत्पादों की बिक्री का उल्लेख नहीं है। इसलिए 166 पैकेट जब्त किए गए हैं। मामले में एडीएम वित्त एवं राजस्व की अदालत में वाद दर्ज कराया जाएगा। सुनवाई और जुर्माने के बाद जब्त मांस के संबंध में निर्णय होगा। मांस की बिक्री के लिए अलग से आवश्यक लाइसेंस लेना होगा। तब तक आउटलेट अन्य वस्तुओं की बिक्री कर सकेगा।