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वाराणसी में शहर के भीतर नहीं मिलेगा मीट-मछली, दुकानों को बाहर शिफ्ट करेगा नगर निगम; क्या है प्लान?

Pawan Kumar Sharma वार्ता, वाराणसी
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वाराणसी में अब शहर के भीतर गली-मोहल्ले में मीट-मांस और मछली नहीं मिलेगी। नगर निगम ने शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत अब मांस-मछली की सभी दुकानें शहर के बाहर स्थानांतरित की जाएंगी।

वाराणसी में शहर के भीतर नहीं मिलेगा मीट-मछली, दुकानों को बाहर शिफ्ट करेगा नगर निगम; क्या है प्लान?

UP News: यूपी की धार्मिक नगर वाराणसी में अब शहर के भीतर हर गली-मोहल्ले में मीट-मांस और मछली की बिक्री जल्द ही पुरानी बात हो जाएगी। दरअसल, वाराणसी नगर निगम ने शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत अब मीट-मांस व मछली की सभी दुकानें शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित की जाएंगी।

महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को मैदागिन स्थित टाउन हॉल भवन में आयोजित सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए रूपरेखा स्पष्ट कर दी गई। बैठक में शहर के चतुर्दिक विकास, अतिक्रमण और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिसमें मीट-मछली के बाजारों को शहर के बाहरी छोर पर व्यवस्थित करने का निर्णय सबसे प्रमुख रहा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सदन को बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में पांच स्थानों का चयन किया जा चुका है। ये सभी स्थान शहर की बाहरी सीमाओं के करीब स्थित हैं, जिससे आम जनता को कोई असुविधा न हो।

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नगर आयुक्त के मुताबिक आगामी दिनों में शहर के भीतर संचालित मीट-मछली की दुकानों को रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। सदन में पार्षद गुलशन अली ने यह मामला उठाते हुए कहा कि करीब एक वर्ष पूर्व मीट-मांस और मछली की दुकानों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उस पर अब तक प्रभावी अमल नहीं हो सका है।

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उन्होंने व्यवसायियों की पीड़ा को साझा करते हुए कहा कि सावन महीने में शहर की सभी दुकानें बंद करने के आदेश से मीट व्यवसायियों का रोजगार बुरी तरह प्रभावित होता है। इस पर नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि शहर की बाहरी सीमा में जगह चिह्नित कर ली गई है और जल्द ही इस प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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देवरिया में खुले में चल रही मीट-मछली की छह दुकानें सील

उधर, देवरिया में नगर पालिका परिषद, तहसील प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से 12 जून को स्टेशन रोड पर सिलिंग अभियान चलाया। इस दौरान अवैध रूप से खुले में मीट-मछली व चिकन की छह दुकानों को सील किया गया। साथ ही सड़क किनारे बने चतूबतरे का तोड़ा गया। इस कार्रवाई से अवैध दुकानदारों में हड़कंप रहा।

नगर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराने के उद्देश्य से सिलिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौंडिल्य व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार तिवारी के नेतृत्व में टीम शहर के स्टेशन रोड पर पहुंची। मछली मार्केट के पास अवैध रूप खुले में मीट-मछली एवं चिकन की दुकानें संचालित की जा रही थीं। उनके खिलाफ सिलिंग की कार्यवाही की गई और मीट-मछली एवं चिकन की छह दुकानों को सील कर दिया। साथ सड़क किनारे अवैध रूप से बने चबूतरों व अन्य निर्माण को जेसीबी से तोड़वा दिया गया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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