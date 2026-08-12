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MBBS: 6 साल से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में अटकी है छात्रा, बोली-बेवजह किया जा रहा है परेशान

By Ajay Singh
कार्यालय संवाददाता, गोरखपुर
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छात्रा का कहना है कि उसकी वास्तविक उपस्थिति लगभग 59 प्रतिशत थी, जबकि रिकॉर्ड में इसे घटाकर 12.9 प्रतिशत दिखाया गया। उसका आरोप है कि 126 कक्षाओं के स्थान पर 1042 कक्षाओं को आधार बनाकर उसकी अटेंडेंस कम दर्शाई गई। चिकित्सा संबंधी दस्तावेज जमा करने के बावजूद उसका इंटरनल असेसमेंट नहीं कराया गया।

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6 साल से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में अटकी है छात्रा

पिछले साल यानी 2025 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक छात्र के 11 साल से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में अटके होने की खबर सामने आई थी। अब गोरखपुर के ही एम्स में छह साल से एक छात्रा के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में अटके होने का मामला चर्चा में है। यह छात्रा दो बार परीक्षा देने के बाद भी पास नहीं हो सकी। मामले में उसने एम्स प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि कम उपस्थिति दर्शाकर उसे छह वर्षों से फर्स्ट ईयर की परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है। जबकि, एम्स प्रशासन का कहना है कि उसे चार बार परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया, जिसमें उसने केवल दो बार ही परीक्षा दी है और दोनों बार परीक्षा में फेल हो गई है। जबकि, दो बार वह परीक्षा में बैठी ही नहीं।

छात्रा ने मामले की शिकायत केंद्रीय शिक्षा मंत्री से की है। शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि उसकी वास्तविक उपस्थिति लगभग 59 प्रतिशत थी, जबकि रिकॉर्ड में इसे घटाकर 12.9 प्रतिशत दिखाया गया। उसने आरोप लगाया कि 126 कक्षाओं के स्थान पर 1042 कक्षाओं को आधार बनाकर उसकी उपस्थिति कम दर्शाई गई। छात्रा के अनुसार, चिकित्सा संबंधी दस्तावेज जमा करने के बावजूद उसका इंटरनल असेसमेंट नहीं कराया गया।

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उसने आरोप लगाया कि कोविड काल में अन्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक अवसर दिए गए, लेकिन उसके मामले में अलग नियम अपनाए गए। बताया कि समस्या को लेकर वह सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में भी गुहार लगा चुकी है। अब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। वहीं, एम्स प्रशासन ने बताया कि छात्रा की तरफ से लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार है। उसे चार बार परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया, लेकिन वह केवल दो बार परीक्षा में शामिल हुई और दो बार परीक्षा में शामिल ही नहीं हुई।

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चार अटेम्प्ट या 10 साल के अंदर पास करना होता है एमबीबीएस

एम्स की एकेडमिक डीन डॉ. महिमा मित्तल ने बताया कि 2020 की छात्रा है, जो अब तक एक भी परीक्षा पास नहीं कर सकी है। एम्स के नियम के मुताबिक, एक छात्र को चार अटेम्प्ट या फिर 10 साल के अंदर एमबीबीएस परीक्षा पास करने का मौका मिलता है। नियम के तहत उसे चार मौका दिया गया, लेकिन वह केवल दो बार ही परीक्षा में बैठी है। उसकी उपस्थिति भी कम है। उसे क्लास के लिए कहा जा रहा है, वह क्लास भी नहीं कर रही है। फिलहाल उसे दो बार और परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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