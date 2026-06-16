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मेरठ में एनएच पर गलत जगह पर खड़े ट्रक में घुसी बाइक, MBA छात्र और उसके दोस्त की मौत

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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मेरठ में एनएच पर गलत जगह पर खड़े ट्रक में बाइक घुस गई। सड़के हादसे में एमबीए छात्र और उसके दोस्त की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गए हैं।

मेरठ में एनएच पर गलत जगह पर खड़े ट्रक में घुसी बाइक, MBA छात्र और उसके दोस्त की मौत

Meerut NH Road Accident: उत्तर प्रदेश के मेरठ में भीषण हादसा हो गया है। दौराला में एनएच-58 पर दादरी ओवरब्रिज के पास गलत जगह पर खड़े ट्रक ने हादसा करा दिया। एनएच पर गलत जगह पर पार्क ट्रक में हरिद्वार की ओर से आ रही बाइक जा घुसी। इस सड़क हादसे में एमबीए छात्र और उसके दोस्त की मौत हो गई। ट्रक वाले की लापरवाही ने दो जान ले ली। आरोपी चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गाजियाबाद और गाजीपुर के रहने वाले थे। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल पहुंचाया गया। पहचान के बाद परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया।

गाजीपुर के पैगंबरपुर चलाकपुर निवासी 24 वर्षीय सत्यजीत एमबीए छात्र था और फिलहाल गाजियाबाद के मुरादनगर में अपने भाई संतोष कुमार और भाभी अनीता के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। सोमवार रात सत्यजीत अपने दोस्त विकास राणा निवासी इंदिरापुरम गाजियाबाद के साथ बाइक से सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार गंगा स्नान करने गया था। मंगलवार अलसुबह दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे। दौराला में एनएच-58 पर दादरी फ्लाईओवर से उतरते ही हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक से बाइक पीछे से जा घुसी। आरोपी चालक ने ट्रक ले-बाय में वाहन खड़ा करने की जगह इसे हादवे पर ही खड़ा कर दिया था। इसी के चलते हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। आसपास के लोगों का जमावड़ा लग गया और थाना पुलिस को बुलाया गया। दोनों शवों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पहचान कर परिजनों को सूचना दी।

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से पहचान में टीम जुटी

इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से ट्रक की पहचान में टीम जुटी है। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द किए गए। पुलिस फिलहाल ट्रक चालक की तलाश में लगी है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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