लखनऊ केजीएमयू कैंपस में बनीं मजारें लावारिस घोषित, बार-बार नोटिस के बाद ऐक्शन
यूपी की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू कैंपस में बनीं मजारें लावारिस घोषित कर दी गई हैं।बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद किसी भी पक्ष द्वारा मालिकाना हक का वैध दस्तावेज न देने के बाद प्रशासन ने ऐक्शन लिया है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) परिसर में बनीं मजारों को प्रशासन ने लावारिस घोषित कर दिया गया है। बार- बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद किसी भी पक्ष की ओर से मजारों पर मालिकाना हक से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। बताया जा रहा है कि केजीएमयू परिसर में बनी इन मजारों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासन की ओर से संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर स्वामित्व संबंधी प्रमाण मांगे गए थे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मजारों को ध्वस्त करने के बजाय अब उन्हें दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक निगरानी में कराई जाएगी।
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि परिसर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और सुरक्षा मानकों के तहत की जा रही है। परिसर में मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों के आवागमन में दिक्कतें आने की शिकायतें भी सामने आई थीं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून और नियमों के तहत की जाएगी।
परिसर में अवैध रूप से निर्मित छह मजारें
परिसर में अवैध रूप से निर्मित छह मजारे हैं। इसमें क्वीनमेरी, रेस्पीरेटरी मेडिसिन, आर्थोपैडिक्स, ट्रॉमा सेंटर, नेत्र रोग विभाग, गांधी वार्ड के निकट समेत अन्य स्थानों पर मजारे हैं। इन मजारों को हटाने के लिए केजीएमयू प्रशासन लंबे समय से कार्रवाई कर रहा है। केजीएमयू प्रशासन ने जिम्मेदार पक्षों को नोटिस जारी कर मालिकाना हक का दावा पेश करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अतिरिक्त समय मिलने के बाद भी किसी संस्था या व्यक्ति ने कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया। इसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने यूनिवर्सिटी कुलसचिव को रिपोर्ट सौंपकर बुलडोजर कार्रवाई की संस्तुति भेजी है। पुलिस बल और प्रशासनिक उपलब्धता मिलते ही इस अवैध निर्माण को हटा दिया जाएगा।
मजारों को शिफ्ट किया जाएगा, स्थानों को चिन्हित किया जाएगा
प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि शुक्रवार को अवैध रूप से निर्मित मजार को लावारिस घोषित कर दिया गया है। मजारों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। इससे पहले जिला प्रशासन व पुलिस को सूचना भेजी गई है। मजार हटने से परिसर से अतिक्रमण हटेगा। इससे आवगमन की राह आसान होगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें