मायावती ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की जोरदार वकालत की है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग की है। मायावती ने कहा कि ऐसा किया जाता तो यह ऐतिहासिक कदम होता और इन वर्गों की महिलाओं को भी चुनावी राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिलता।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा, 'बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के समतामूलक और कल्याणकारी संविधान के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहते हुए बसपा शुरू से ही सभी वर्गों की महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें राजनीति में उचित अवसर देने की पक्षधर रही है। इसी वजह से पार्टी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण जल्द लागू करने की लगातार मांग करती रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस संबंध में लिए गए ताजा फैसले का स्वागत किया।'

बसपा चीफ ने आगे कहा कि यह फैसला और भी बेहतर और ऐतिहासिक होता, अगर सदियों से शोषित, पीड़ित और उपेक्षित रही खासकर एससी और एसटी समाज की महिलाओं के लिए इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती। इससे इन वर्गों की महिलाओं को जातिवाद, धनबल और बाहुबल से प्रभावित चुनावी राजनीति में उचित भागीदारी का अवसर मिलता और वे आगे बढ़ पातीं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील करते हुए इसे उचित और न्यायपूर्ण कदम बताया।

परिसीमन पर उठाए सवाल मायावती ने लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में मौजूदा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि से जुड़े तीन विधेयकों और उनसे संबंधित परिसीमन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के दौरान सीटों की सीमा तय करने में गड़बड़ी कर राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ साधने के आरोप नए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में रहने वाली कोई भी पार्टी ऐसे मामलों में देश और जनहित की तुलना में अपने पार्टी हित और स्वार्थ को अधिक महत्व देती है। यह बात किसी से छिपी नहीं है।