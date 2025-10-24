मायावती की उम्र बहुत हो गई है, क्यों पड़ी हैं चुनाव के झंझट में, टिकैत ने बसपा प्रमुख पर की टिप्पणी

संक्षेप: भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बसपा प्रमुख पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, मायावती को चुनाव के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। टिकैत ने इस दौरान भाजपा पर भी हमला बोला।

भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बसपा प्रमुख पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, मायावती को चुनाव के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। टिकैत ने इस दौरान भाजपा पर भी हमला बोला। सीएम योगी के हलाल सर्टिफिकेट वाले बयान पर टिकैत बोले, कोई लाल है तो कोई हरा। यानी वेज और नॉनवेज यह होना चाहिए, ऑर्गेनिक है तो उसे पर ग्रीन और नॉनवेज पर लाल निशान लगाओ। यहां तक कि होटल को भी चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने गन्ना के दामों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में गन्ने के रेट बढ़ा दिए, लेकिन यूपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। सरकार को रेट बढ़ने चाहिए और किसानों का पूर्ण भुगतान भी होना चाहिए।

उन्होंने बसपा सुप्रीमो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मायावती की उम्र बहुत हो गई है अब उन्हें आराम चाहिए चुनाव के झंझट में क्यों पड़ रही हैं। सांसद इकरा हसनपुर हुई अभद्र टिप्पणी पर भी कड़ा विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि किसी लड़की पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो भी ऐसा करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अगर हमारी बहन-बेटी के बारे में कोई बात करे तो हमें कैसा लगेगा। अपने दामाद के घर में हुई चोरी और अभद्रता को लेकर उन्होंने कहा कि वह बिना बताए ही वहां पर गया था जैसा पुलिस सबके साथ व्यवहार करती है वैसा ही किया। पुलिस चोरों को नहीं तलाश कर रही है, बस यह पूछ रही है कि पैसा कहां से आया। पांच लाख जैसी रकम तो हर कोई आदमी अपने घर रख ही लेता है।