मायावती रैली के बहाने दिखाएंगी दलितों में पैठ, नौ को लखनऊ में 5 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी

वर्ष 2012 में सत्ता से बाहर होने के बाद मायावती ने विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले 9 अक्तूबर 2021 को मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल लखनऊ में इसी तरह का कार्यक्रम किया था। लेकिन चुनाव में हार के बाद कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में तो बसपा की स्थिति और भी खराब हो गई।

बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में डेढ़ साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलितों में अपनी पैठ होने की ताकत दिखाने जा रही हैं। उन्होंने इसके लिए बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि 9 अक्तूबर का दिन इसलिए चुना है कि समाज को उनका अधिकार दिलाने वालों की याद दिलाई जा सके। उन्होंने इस दिन श्रीकांशीराम स्मारक स्थल में प्रदेशभर से बसपा कार्यकर्ताओं को आने का न्यौता दिया है। बसपा की तरफ से रैली में पांच लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है।

कॉडर में फूंकेंगी जान वह एक सीट भी नहीं जीत पाई। इससे बसपा कार्यकर्ताओं में घोर निराशा घर कर गई। मायावती कॉडर के लोगों में फिर से जान फूंकने में जुटी हुई हैं। इसीलिए कांशीराम की पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा।

आकाश आनंद यूपी में होंगे सक्रिय मायावती भतीजे आकाश आनंद को वैसे तो देश के अन्य राज्यों की जिम्मेदारियां देकर चुनावी तैयारियों में लगा चुकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक वह पूरे तरह से सक्रिय नहीं हुए हैं। मायावती चाहती हैं कि प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आकाश को पूरी तरह से यूपी की राजनीति में सक्रिय कर दिया जाए। आकाश युवा हैं। इसीलिए आकाश को मंच पर लाकर दलित समाज में संदेश देने की कोशिश है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बसपा की कमान कॉडर के यूथ आकाश के हाथ में है।

रैली के लिए तय की जिम्मेदारियां मायावती ने 9 अक्तूबर को लखनऊ में होने वाली रैली के लिए जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। रैली स्थल व चारबाग स्टेशन पर बामसेफ व बीवीएफ के लोगों को लगाया गया है। रैली की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, धनश्याम चंद्र खरवार, सूरज सिंह जाटव, मुनकाद अली, गिरीश चंद्र जाटाव, नौशाद अली, अखिलेश अंबेडकर, सुशील कुमार, राकेश कुमार गौतम और शैलेंद्र कुमार गौतम को दी गई है।