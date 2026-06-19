टिकट बेचने के स्टिंग ऑपरेशन को मायावती ने चुनाव से पहले बसपा को बदनाम करने का हथकंडा बताया

बसपा प्रमुख मायावती ने टिकट बिक्री को लेकर मीडिया के एक कथित स्टिंग ऑपरेशन को पार्टी को बदनाम करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि बसपा समर्थकों के सहयोग से चलती है और उम्मीदवारों के चयन के दौरान पूछे जाने वाले सवालों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने एक मीडिया हाउस के कथित स्टिंग ऑपरेशन में टिकट के बदले कैश लेने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे पार्टी और आंदोलन को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली एक सच्ची और ईमानदार अंबेडकरवादी पार्टी है, जो बड़े पूंजीपतियों या धनकुबेरों के सहारे नहीं, बल्कि अपने समर्थकों के तन, मन और धन के बल पर चलती है। मायावती ने कहा कि संकीर्ण, जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी ताकतों को बसपा की कार्यशैली कभी पसंद नहीं आई। यही कारण है कि समय-समय पर, खासकर चुनाव नजदीक आने पर, पार्टी और उसके नेतृत्व को बदनाम करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं।

बसपा चीफ ने बताया चुनावी हथकंडा उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया का एक वर्ग अन्य राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियों और गतिविधियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए बसपा के उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता रहता है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जो भी आर्थिक सहयोग मिलता है, उसका अधिकांश हिस्सा कानूनी रूप से उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने और चुनावी गतिविधियों पर खर्च किया जाता है।

पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे विश्वनाथ पाल- मायावती बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत पार्टी के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने, जनाधार बढ़ाने और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने तथा उनकी गहन जांच-पड़ताल में जुटे हुए हैं। इस दौरान उम्मीदवारों से उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के साथ-साथ पार्टी के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता को परखने के लिए कई तरह के सवाल-जवाब किए जाते हैं।