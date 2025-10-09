योगी सरकार के हम आभारी हैं; क्यों मायावती ने की तारीफ और सपा पर अटैक

लखनऊ में आयोजित बसपा महारैली में मायावती का सपा प्रमुख अखिलेश पर निशाना साधा है। वहीं योगी सरकार तारीफ की। मायावती ने कांशीराम को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा काशीराम की पुण्यतिथि है। मायावती ने कहा कि काशीराम का समर्पण हमेशा याद रहेगा।

लखनऊ में बसपा की महारैली में मायावती ने काशीराम को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कांशीराम की पुण्यतिथि है। मायावती ने कहा कि कांशीराम का समर्पण हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहां लाखों लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत-बहुत आभारी है। मायावती ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार (योगी सरकार) की भी बहुत-बहुत आभारी है और इसीलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है बल्कि करने पर इसे मरम्मत इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूं जब यूपी में हमारी सरकार थी और यह मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में यह जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था तो हमने इस समय हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और यह स्थल बन चुके थे तो उन्होंने उनके रख रखा पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए।