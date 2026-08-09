Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मायावती का मोहन भागवत पर पलटवार, बोलीं- आरक्षण का लाभ छोड़ने की सलाह जातिवादी सोच

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रमुख मोहन भागवत पर  पलटवार किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आरक्षण के लाभार्थियों को इसका लाभ स्वेच्छा से छोड़ने की सलाह देना जातिवादी सोच को दर्शाता है। रिजर्वेशन सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और वंचित वर्गों के आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा है।

Mayawati said advice to give up benefits of reservation is a casteist thinking
मायावती और मोहन भागवत

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि देश में बहुजन समाज में से खासकर एससी-एसटी व ओबीसी वर्गों के लिये आरक्षण सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति अर्थात हमेशा से इनके आत्म-सम्मान की जिन्दगी से जुड़ा अति-महत्वपूर्ण व अत्यन्त संवेदनशील मामला है। जाति के आधार पर सदियों से सताये व पछाड़े गये एससी व एसटी समाज के लिये तो यह बेहद जरूरी मामला है।

मायावती ने पीडीए को लेकर सपा पर हमला बोलने के बाद रविवार को आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्रीमी लेयर की बात करना अनुचित ही नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के मानवतावादी संविधान के पवित्र उद्देश्यों के भी विरुद्ध है। इस बारे में आरएसएस प्रमुख का अभी हाल में फिर से यह कहना कि आरक्षण का जानबूझकर राजनीतिकरण किया गया है जिससे समाज में कड़वाहट भरी है। आरक्षण के लाभार्तियों को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ देना चाहिये। यह वास्तव में इनकी ऐसी जातिवादी सोच है, जिससे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति तो हो सकती है लेकिन इससे संवैधानिक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। आरक्षण मूलतः सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार करोड़ों शोषित-पीड़ित, उपेक्षित और तिरस्कृत लोगों को मानवीय आधार पर समता व समानता का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। जिसे आर्थिक उन्नति से कतई भी नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि जातिवाद का दंश जीवन के हर पहलू में उन्हें डसता ही रहता है और जो क्रम अभी भी हर स्तर पर लगातार जारी है, यह आरएसएस से ज़्यादा भला कौन जानता है?

ये भी पढ़ें:अखिलेश ने ‘पी’ से ‘पंडित’ क्यों किया? मायावती का नया दावा; सपा पर बोला बड़ा हमला

सरकारों के लचर रवैये से प्रभावित होता है न्याय

बसपा सुप्रीमो ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'केंद्र में अभी तक रही सभी सरकारें भी इस कड़वी जमीनी वास्तविकता को भली-भांति जानती और समझती भी हैं। इसलिये अगर वर्तमान सरकार अपने वाजिब तर्कों के आधार पर इसकी प्रभावी व समुचित पैरवी करके एससी व एसटी समाज को क्रीमी लेयर से दूर रखने हेतु अपना पक्ष अदालत से मनवा लेती है तो यह पूरी तरह उचित और संवैधानिक होगा। वैसे अक्सर यही देखा गया है कि सरकारों के लचर रवैये और अच्छी कानूनी पैरवी के अभाव में ही अदालतें 'सामाजिक परिवर्तन' (Social Transformation) समेत अन्य मामलों में सही से न्याय नहीं कर पाती हैं।'

ये भी पढ़ें:भागवत के आरक्षण वाले बयान पर बोले चंद्रशेखर- जाति जनगणना कराकर आंकड़े बताए सरकार

आरक्षण पर राजनीति और छेड़छाड़ की वकालत बंद करें

मायावती ने लिखा कि इस बारे में आरएसएस से भी यही कहना है कि आंबेडकर के मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान को पूरा-पूरा आदर और सम्मान देते हुए आरक्षण को लेकर राजनीति करना छोड़ दे और साथ ही आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की वकालत बंद करके देश में समतामूलक समाज व्यवस्था (Equalitarian Social order) की स्थापना के संवैधानिक दायित्व/उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरह से सहयोग करें तो यह बेहतर होगा।

ये भी पढ़ें:विरोध करने से जेन जी देश विरोधी नहीं बन जाते, RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Lucknow Mayawati Mohan Bhagwat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।