मायावती का मोहन भागवत पर पलटवार, बोलीं- आरक्षण का लाभ छोड़ने की सलाह जातिवादी सोच

मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रमुख मोहन भागवत पर पलटवार किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आरक्षण के लाभार्थियों को इसका लाभ स्वेच्छा से छोड़ने की सलाह देना जातिवादी सोच को दर्शाता है। रिजर्वेशन सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और वंचित वर्गों के आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि देश में बहुजन समाज में से खासकर एससी-एसटी व ओबीसी वर्गों के लिये आरक्षण सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति अर्थात हमेशा से इनके आत्म-सम्मान की जिन्दगी से जुड़ा अति-महत्वपूर्ण व अत्यन्त संवेदनशील मामला है। जाति के आधार पर सदियों से सताये व पछाड़े गये एससी व एसटी समाज के लिये तो यह बेहद जरूरी मामला है।

मायावती ने पीडीए को लेकर सपा पर हमला बोलने के बाद रविवार को आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्रीमी लेयर की बात करना अनुचित ही नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के मानवतावादी संविधान के पवित्र उद्देश्यों के भी विरुद्ध है। इस बारे में आरएसएस प्रमुख का अभी हाल में फिर से यह कहना कि आरक्षण का जानबूझकर राजनीतिकरण किया गया है जिससे समाज में कड़वाहट भरी है। आरक्षण के लाभार्तियों को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ देना चाहिये। यह वास्तव में इनकी ऐसी जातिवादी सोच है, जिससे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति तो हो सकती है लेकिन इससे संवैधानिक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। आरक्षण मूलतः सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार करोड़ों शोषित-पीड़ित, उपेक्षित और तिरस्कृत लोगों को मानवीय आधार पर समता व समानता का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। जिसे आर्थिक उन्नति से कतई भी नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि जातिवाद का दंश जीवन के हर पहलू में उन्हें डसता ही रहता है और जो क्रम अभी भी हर स्तर पर लगातार जारी है, यह आरएसएस से ज़्यादा भला कौन जानता है?

सरकारों के लचर रवैये से प्रभावित होता है न्याय बसपा सुप्रीमो ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'केंद्र में अभी तक रही सभी सरकारें भी इस कड़वी जमीनी वास्तविकता को भली-भांति जानती और समझती भी हैं। इसलिये अगर वर्तमान सरकार अपने वाजिब तर्कों के आधार पर इसकी प्रभावी व समुचित पैरवी करके एससी व एसटी समाज को क्रीमी लेयर से दूर रखने हेतु अपना पक्ष अदालत से मनवा लेती है तो यह पूरी तरह उचित और संवैधानिक होगा। वैसे अक्सर यही देखा गया है कि सरकारों के लचर रवैये और अच्छी कानूनी पैरवी के अभाव में ही अदालतें 'सामाजिक परिवर्तन' (Social Transformation) समेत अन्य मामलों में सही से न्याय नहीं कर पाती हैं।'