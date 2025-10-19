मायावती ऑल इडिंया मीटिंग में ले रहीं फीडबैक, BSP के कमबैक प्लान पर मंथन; भतीजे आनंद भी मौजूद

संक्षेप: मायावती बसपा की मजबूती के लिए जिस तरह खुद सक्रिय हुई हैं उससे जानकारों का मानना है कि वह किसी बड़े प्लान पर काम कर रही हैं। इसके पहले उन्होंने यूपी-उत्तराखंड में संगठन की मजबूती की रूपरेखा पार्टी नेताओं को समझाई थी। नौ अक्टूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बड़ी रैली की थी।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कमबैक प्लान को अमली जामा पहनाने में जुट गई हैं। शनिवार को लखनऊ में बसपा की समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक में मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद हैं। पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर नौ अक्टूबर को विशाल रैली और उसके बाद यूपी उत्तराखंड की अहम बैठक के बाद शनिवार को पार्टी की ऑल इंडिया बैठक (यूपी-उत्तराखंड राज्य को छोड़कर) हो रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों में बीएसपी की जमीनी तैयारियों और सर्वसमाज में जनाधार बढा़ने के कामों की राज्यवार समीक्षा पार्टी सुप्रीमो मायावती कर रही हैं। इसके साथ ही बदले हालात में आगे के कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश भी दे रही हैं।

लखनऊ स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय पर यह बैठक हो रही है। पिछले कुछ दिनों से मायावती बसपा की मजबूती के लिए जिस तरह खुद सक्रिय हुई हैं उससे जानकारों ने कहना शुरू कर दिया है कि जरूर उनके पास कोई बड़ा प्लान है। बता दें कि इसके पहले मायावती ने 16 अक्टूबर को यूपी-उत्तराखंड में संगठन की मजबूती की रूपरेखा पार्टी नेताओं को समझाई थी।

उन्होंने 19 अक्टूबर को देश के अन्य राज्यों में पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। रविवार को इस बैठक के लिए देश के अन्य राज्यों से केंद्रीय और स्टेट कोआर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे हैं।