मायावती ऑल इडिंया मीटिंग में ले रहीं फीडबैक, BSP के कमबैक प्लान पर मंथन; भतीजे आनंद भी मौजूद

संक्षेप: मायावती बसपा की मजबूती के लिए जिस तरह खुद सक्रिय हुई हैं उससे जानकारों का मानना है कि वह किसी बड़े प्लान पर काम कर रही हैं। इसके पहले उन्होंने यूपी-उत्तराखंड में संगठन की मजबूती की रूपरेखा पार्टी नेताओं को समझाई थी। नौ अक्टूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बड़ी रैली की थी।

Sun, 19 Oct 2025 12:46 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कमबैक प्लान को अमली जामा पहनाने में जुट गई हैं। शनिवार को लखनऊ में बसपा की समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक में मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद हैं। पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर नौ अक्टूबर को विशाल रैली और उसके बाद यूपी उत्तराखंड की अहम बैठक के बाद शनिवार को पार्टी की ऑल इंडिया बैठक (यूपी-उत्तराखंड राज्य को छोड़कर) हो रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों में बीएसपी की जमीनी तैयारियों और सर्वसमाज में जनाधार बढा़ने के कामों की राज्यवार समीक्षा पार्टी सुप्रीमो मायावती कर रही हैं। इसके साथ ही बदले हालात में आगे के कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश भी दे रही हैं।

लखनऊ स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय पर यह बैठक हो रही है। पिछले कुछ दिनों से मायावती बसपा की मजबूती के लिए जिस तरह खुद सक्रिय हुई हैं उससे जानकारों ने कहना शुरू कर दिया है कि जरूर उनके पास कोई बड़ा प्लान है। बता दें कि इसके पहले मायावती ने 16 अक्टूबर को यूपी-उत्तराखंड में संगठन की मजबूती की रूपरेखा पार्टी नेताओं को समझाई थी।

उन्होंने 19 अक्टूबर को देश के अन्य राज्यों में पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। रविवार को इस बैठक के लिए देश के अन्य राज्यों से केंद्रीय और स्टेट कोआर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे हैं।

जानकारों का कहना है कि पिछले कई चुनावों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही बसपा को फिर से ताकत देने के लिए मायावती अब नये सिरे से संगठन को सक्रिय करने में जुटी हैं। इसके लिए उन्होंने संगठन में हाल ही में बड़ा फेरबदल किया था। मायावती ने न सिर्फ भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर नेशनल कोआर्डिनेटर बनाया बल्कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की भी पार्टी में वापस ले लिया। यही नहीं संगठन को मजबूती देने के लिए राज्यों को छह सेक्टरों में बांटकर पदाधिकारियों को नए सिरे से जिम्मेदारी दी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
